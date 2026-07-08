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Thời sự quốc tế sáng 8/7: Lốc xoáy xé toạc Hồ Bắc khiến 48.000 người sơ tán

Thứ Tư, 08:35, 08/07/2026
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VOV.VN - Cập nhật tình hình mưa bão tại Trung Quốc, chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ tối 6/7, gió mạnh lên tới 149 km/h đã càn quét các thành phố Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu và Hàm Ninh của tỉnh Hồ Bắc. Giông bão dữ dội và gió mạnh ở Hồ Bắc đã ảnh hưởng đến 14.600 người, khiến 11 người thiệt mạng.

PV/VOV.VN
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