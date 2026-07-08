Thời sự quốc tế sáng 8/7: Lốc xoáy xé toạc Hồ Bắc khiến 48.000 người sơ tán

VOV.VN - Sáng 7/7, Trung tâm Thủy văn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ-cấp cao nhất, trong bối cảnh hoàn lưu của bão Maysak tiếp tục kết hợp với gió mùa Tây Nam gây mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa thứ cấp.
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), khiến 4 người thiệt mạng, 8 người mất tích và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.
VOV.VN - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), khiến 4 người thiệt mạng, 8 người mất tích và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.
VOV.VN - Bão Maysak gây mưa lớn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), khiến một đập chứa nước bị vỡ, nhiều hồ chứa khác đối mặt nguy cơ mất an toàn và làm gián đoạn tuyến đường sắt xuyên biên giới. Giới chức đã phát cảnh báo lũ ở mức cao nhất, đồng thời khẩn trương sơ tán người dân.
VOV.VN - Bão Maysak gây mưa lớn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), khiến một đập chứa nước bị vỡ, nhiều hồ chứa khác đối mặt nguy cơ mất an toàn và làm gián đoạn tuyến đường sắt xuyên biên giới. Giới chức đã phát cảnh báo lũ ở mức cao nhất, đồng thời khẩn trương sơ tán người dân.
VOV.VN - Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (30/6) đã họp bàn về công tác phòng chống lũ lụt và hạn hán dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
VOV.VN - Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (30/6) đã họp bàn về công tác phòng chống lũ lụt và hạn hán dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
VOV.VN - Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm 28/6 dự báo, một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam nước này từ ngày 29/6 đến 3/7. Trong 10 ngày tới, dự kiến có 1 cơn bão tấn công các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc.
VOV.VN - Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm 28/6 dự báo, một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam nước này từ ngày 29/6 đến 3/7. Trong 10 ngày tới, dự kiến có 1 cơn bão tấn công các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc.
VOV.VN - Trung Quốc chiều qua (24/5) đã lần đầu tiên ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ - mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay, trong khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trùng Khánh đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn.
VOV.VN - Trung Quốc chiều qua (24/5) đã lần đầu tiên ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ - mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay, trong khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trùng Khánh đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn.