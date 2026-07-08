Thời sự quốc tế sáng 8/7: Lốc xoáy xé toạc Hồ Bắc khiến 48.000 người sơ tán

Mưa lũ tàn phá nhiều nơi tại Trung Quốc, ít nhất 20 người thiệt mạng và mất tích

VOV.VN - Trung Quốc chiều qua (24/5) đã lần đầu tiên ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ - mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay, trong khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trùng Khánh đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn.