Mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường, hàng ngàn học sinh xứ Nghệ nghỉ học

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm 23 và sáng 24/10, tại địa bàn các huyện huyện Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) xuất hiện mưa lớn. Mưa dồn dập trong nhiều giờ liền khiến nhiều đường bị chia cắt, học sinh phải nghỉ học.

Trận mưa lịch sử vừa qua khiến nhiều tuyến đường TP Vinh bị chìm sâu, học sinh phải lội nước về nhà.

Theo phòng GD-ĐT huyện Anh Sơn, mưa lớn đã làm ngập cục bộ tại các xã như Thành Sơn, Thọ Sơn. Đặc biệt điểm trường mầm non xã Thọ Sơn bị ngập sâu, học sinh không thể đến trường. Sáng nay, gần 1.300 học sinh ở ba bậc học mầm non, tiểu học và THCS ở xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông cũng phải nghỉ học chờ nước rút qua các đập tràn.



Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, phía Sở đã thông báo cho các phòng GD-ĐT, các đơn vị có kế hoạch cho học sinh nghỉ học trong điều kiện thời tiết mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt. Sau khi nước rút, các trường sẽ tổ chức dạy học bù.