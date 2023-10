Mưa lớn, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

Thời tiết ngày 13/10: Mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, đề phòng lũ quét

VOV.VN - Thời tiết ngày 13/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm; Gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.