Quảng Ninh: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 18C

Mưa kéo dài từ ngày 16/5 đã gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư khu vực Hải Hà, Đầm Hà; lũ dâng cao, nước chảy xiết làm hư hỏng hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng, đường điện và chia cắt giao thông liên vùng. Riêng tại xã Quảng Đức, sạt lở xảy ra liên tiếp trên Quốc lộ 18C, tập trung tại khu vực bản Vắn Tốc, Pò Hèn, thôn 3…

Các lực lượng hỗ trợ người dân vùng ngập di chuyển đến khu vực an toàn

Với tổng khối lượng ước tính khoảng 35.000 m³ đất đá. Nhiều điểm bị vùi lấp hoàn toàn mặt đường, có nơi sạt mái taluy, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Ngoài ra, mưa lớn còn làm vỡ tuyến mương tại bản Cấu Lìm, vỡ tường chắn nước tại thôn Hải An và làm đổ gãy 5 cột điện.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở

Theo lãnh đạo xã Quảng Đức, tuyến Quốc lộ 18C chủ yếu phục vụ tuần tra biên giới vì vậy việc phân luồng phương tiện giao thông sẽ đi qua tuyến 18B nối với Quốc lộ 18A. Trước mắt, xã Quảng Đức sẽ cảnh báo, hạn chế phương tiện qua lại khu vực có điểm sạt lở và phối hợp lực lượng chức năng khắc phục sự cố ngay sau khi trời tạnh ráo.

Ông Nguyễn Hữu Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Đức cho biết:" Đến 16h chiều nay, xã Quảng Đức đã cơ bản san gạt và thông tuyến. Dù vậy, chúng tôi vẫn hạn chế phương tiện nhất là ô tô qua đó để tránh việc mà sạt trượt. Ngày mai, Sở Xây dựng, các ngành và xã ra kiểm tra, đánh giá lại những chỗ sạt trượt mà để khắc phục trong thời gian tới".