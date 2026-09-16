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Mưa lớn gây ngập cục bộ, hơn 500 học sinh ở Hà Tĩnh chưa thể trở lại trường học

Thứ Tư, 10:50, 16/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn tại khu vực ven biển phía Nam Hà Tĩnh ngày 15/9 gây ngập cục bộ tại một số địa bàn. Trong đó, điểm trường Hải Thanh thuộc Trường THCS Sông Trí ngập sâu từ 1 đến 1,2 m, bị cô lập.

Theo Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa rào rải rác; riêng khu vực ven biển phía Nam có nơi mưa to. Lượng mưa tại Hoành Sơn đạt 97,2 mm, Kỳ Trinh đạt 61 mm. Đêm và rạng sáng 16/9, lượng mưa trên địa bàn không đáng kể.

mua lon gay ngap cuc bo, hon 500 hoc sinh o ha tinh chua the tro lai truong hoc hinh anh 1
Lực lượng chức năng được huy động dọn dẹp vệ sinh điểm trường Hải Thanh, Trường THCS Sông Trí.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo UBND phường Sông Trí cho biết, đến 10h ngày 16/9, nước tại điểm trường Hải Thanh đã rút nhiều, chỉ còn ngập ở sân trường và đang tiếp tục rút.

Điểm trường Hải Thanh có 8 lớp của Trường THCS Sông Trí với 355 học sinh và 7 lớp của Trường Tiểu học Trinh Lợi với 183 học sinh.

Sáng 16/9, phường Sông Trí đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn theo tinh thần nước rút đến đâu vệ sinh đến đó. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến sáng 17/9, hơn 500 học sinh tại điểm trường Hải Thanh sẽ trở lại học tập bình thường.

Trước đó, chiều 15/9, mưa lớn làm ngập điểm trường Hải Thanh, Trường THCS Sông Trí, phường Sông Trí. Một số khu vực tại tổ dân phố Hải Thanh và tổ dân phố Cảnh Trường, phường Vũng Áng ngập khoảng 60-80 cm; các tuyến đường tại tổ dân phố Cảnh Trường ngập từ 10 đến 15 cm.

mua lon gay ngap cuc bo, hon 500 hoc sinh o ha tinh chua the tro lai truong hoc hinh anh 2
Dự kiến ngày 17/9, hơn 500 học sinh tại điểm  trường Hải Thanh sẽ trở lại học tập bình thường.

Lực lượng xung kích, công an, cán bộ địa phương cùng 20 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã hỗ trợ đưa học sinh Trường THCS Sông Trí đến nơi an toàn, đồng thời giúp người dân di chuyển, kê cao tài sản.

Đến sáng 16/9, các địa phương khác trên địa bàn tỉnh hà Tĩnh chưa ghi nhận thiệt hại do đợt mưa lớn.

Về thủy văn, mực nước các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La đều dưới báo động I. Một số hồ chứa lớn đang vận hành xả tràn với lưu lượng nhỏ, gồm Đá Bạc 4,43 m³/s, Khe Xai 10 m³/s, Thượng Sông Trí 9 m³/s, Kim Sơn 2 m³/s và Bộc Nguyên 5 m³/s.

Bá Thăng/VOV.VN
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