Mưa lớn gây ngập hơn 100 nhà dân ở Lâm Đồng

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó phường 3 Bảo Lộc 149,2mm; xã Đạ Tẻh 2 là 116mm; phường 2 Bảo Lộc 112,6mm; xã Bảo Lâm 4 là 109mm và phường B'Lao 106,2mm. Sáng 28/7, dù mưa có xu hướng giảm nhưng nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, gây ngập nhiều khu vực trũng thấp.

Nước lũ tràn vào nhà dân, lực lượng chức năng tiếp cận hỗ trợ người dân trong đêm.

Thống kê ban đầu, toàn tỉnh có khoảng 108 căn nhà bị ngập từ 0,3 đến 1,5m. Riêng phường 3 Bảo Lộc có khoảng 80 căn, xã Đạ Tẻh 2 có 20 căn và phường B'Lao 8 căn. Tại phường 3 Bảo Lộc, nước lũ dâng nhanh, chảy xiết, cô lập 5 hộ với 16 người, trong đó có người già và trẻ nhỏ. Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiếp cận, đưa toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tuyến đường bị ngập được lực lượng chức năng lập rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Mưa lũ cũng làm khoảng 70ha cây trồng tại xã Đạ Tẻh 3 bị ngập, chủ yếu là dâu tằm, sầu riêng và các loại cây ăn trái. Một số diện tích lúa tại vùng trũng ở xã Đạ Tẻh 2 và Đạ Tẻh 3 bị ngập cục bộ. Một số điểm taluy tại xã Đạ Tẻh 2 xảy ra sạt lở; nhiều tuyến giao thông và công trình hạ tầng ven sông, suối bị ảnh hưởng.

Nước ngập sâu trong nhà dân, nhiều tài sản được kê lên cao để hạn chế thiệt hại.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời người, tài sản và khắc phục hậu quả. Công an tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tăng cường lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Dự báo đến ngày 30/7, Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 120-200mm, có nơi trên 300mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ trên sông suối và sạt lở đất tại khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu.