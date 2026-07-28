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Lâm Đồng mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, giải cứu 16 người mắc kẹt

Thứ Ba, 14:45, 28/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 27/7 đến sáng 28/7 khiến nhiều khu vực tại phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu từ 1 đến hơn 1,2m. Lực lượng chức năng đã khẩn trương sơ tán người dân, giải cứu 16 người bị mắc kẹt và hỗ trợ hàng chục hộ di dời tài sản.

Mưa lớn gây ngập tại khu vực phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ khoảng 21h ngày 27/7 và kéo dài suốt đêm. Nước từ thượng nguồn đổ về theo suối Đại Lào và sông Đại Bình khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập nặng.

lam Dong mua lon gay ngap sau o bao loc, giai cuu 16 nguoi mac ket hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ dìu cõng người già, trẻ em tới nơi an toàn.

Tại phường 3 Bảo Lộc, các tổ dân phố 3 và 16 chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. UBND phường đã huy động lực lượng quân sự, công an và đoàn viên thanh niên tham gia cứu hộ. Thượng tá Biên Đức Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ dân quân hỗ trợ người dân; hơn 70 hộ bị ảnh hưởng, gần 10 hộ ở khu vực ngập sâu đã được di dời cùng tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Đến khoảng 8h sáng 28/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn-Cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận tin báo có 5 hộ dân với 16 người bị cô lập tại khu vực cầu số 3, đường Xuân Diệu. Đơn vị đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, trang bị áo phao, phao cứu sinh, phối hợp với Công an địa phương tiếp cận từng hộ dân.

Đại úy Mai Văn Mạnh, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 cho biết, lực lượng cứu hộ đã trực tiếp dìu, cõng 6 người già, trẻ nhỏ và người không thể tự di chuyển ra khỏi vùng ngập. Đến khoảng 9 giờ 20 phút, toàn bộ 16 người đã được đưa đến nơi an toàn, không có thiệt hại về người.

lam Dong mua lon gay ngap sau o bao loc, giai cuu 16 nguoi mac ket hinh anh 2
Lực lượng cứu hộ vận chuyển vật dụng của hộ dân giảm thiểu thiệt hại.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc, cho biết, mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn ngập từ 30cm đến hơn 1,2m. Đơn vị đã huy động 34 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác hỗ trợ người dân tại các điểm ngập. Thống kê ban đầu cho thấy gần 80 hộ dân tại các tổ dân phố 6, 7, 9, 11, 12 và 14 bị ảnh hưởng; lực lượng chức năng đã hỗ trợ 17 hộ di dời đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Tại phường B'Lao, nước sông Đại Bình dâng cao làm ngập nhiều khu vực thuộc tổ dân phố 16, nhiều nhà dân cùng diện tích cà phê, sầu riêng, dâu tằm ven sông bị nước nhấn chìm. UBND phường B'Lao đã tổ chức di dời khẩn cấp 4 hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Hiện mưa vẫn tiếp diễn. Các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại các khu vực ngập sâu trên đường Xuân Diệu, Phan Huy Ích và những điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở để hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm an toàn về người, tài sản.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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