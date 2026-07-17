Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông ở Điện Biên

Theo Công ty Cổ phần Đường bộ 226, khoảng 11h30 ngày 17/7, tại Km48+970, Quốc lộ 279, đoạn qua xã Nà Tấu đã xảy ra sạt lở taluy âm, vết sạt lấn sâu vào mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông, rào chắn và lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực.

Sạt lở xảy ra trên tuyến Đường tỉnh 140, đoạn Tả Phìn - Huổi Só.

Còn tại Km16+000, tuyến Đường tỉnh 141B thuộc xã Mường Phăng, nước lũ dâng ngập khoảng 70cm, khiến đơn vị quản lý phải cấm lưu thông từ 2 đầu tuyến để đảm bảo an toàn. Trên tuyến Đường tỉnh 140, đoạn Tả Phìn - Huổi Só cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng và đang được khẩn trương kiểm tra, xử lý.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, từ ngày 17 đến 19/7, địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-130mm, có nơi trên 200mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều địa phương trong tỉnh như: Nà Tấu, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Mường Phăng, Mường Pồn, Na Sang... do đất đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa sau nhiều ngày mưa liên tiếp.

Tại km48+970, Quốc lộ 279, đoạn qua xã Nà Tấu xảy ra sạt lở taluy âm, vết sạt lấn sâu vào mặt đường

Ngoài ra, lũ trên sông Nậm Nưa với mực nước tại trạm Bản Yên đang lên nhanh và có khả năng vượt báo động 1 trong chiều cùng ngày, làm gia tăng nguy cơ lũ quét cục bộ, sạt lở đất ven sông suối và ngập úng vùng trũng thấp.

Vì vậy, người dân cần hạn chế di chuyển qua các khu vực đèo dốc, taluy cao, ngầm tràn và các tuyến đường đã được cắm biển cảnh báo; thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để chủ động phòng tránh, không đi qua khu vực ngập sâu, sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản.