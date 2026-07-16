Điện Biên di dời khẩn cấp 10 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày qua, khu vực đồi phía sau 10 hộ dân ở tổ dân phố 2, xã Na Sang xuất hiện dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận một vết nứt dài khoảng 60m, rộng 30-40cm, độ lún trung bình khoảng 1,2m. Nước mưa từ sườn đồi liên tục đổ xuống khu dân cư khiến nhiều nhà dân bị ngập nước, một số công trình xuất hiện các vết nứt ở tường và nền nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chính quyền địa phương di dời tài sản của 10 hộ dân ở tổ dân phố 2, xã Na Sang

Ngay trong ngày 15/7, UBND xã Na Sang đã huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản và các vật dụng thiết yếu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những hộ chưa có nơi ở tạm thời được bố trí lưu trú tại trụ sở Chi cục Thuế cũ để bảo đảm sinh hoạt trong thời gian theo dõi diễn biến thời tiết.

Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Na Sang cho biết, tình trạng mưa lũ, sạt lở diễn ra thường xuyên trong thời gian qua đã gây nhiều thiệt hại đối với hạ tầng và đời sống người dân trên địa bàn. UBND xã đã có tờ trình đề xuất UBND tỉnh Điện Biên và Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét đầu tư 14 công trình phòng chống thiên tai với tổng kinh phí dự kiến 143 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2026. Trong đó có dự án xây dựng kè bảo vệ khu dân cư và hành lang giao thông Quốc lộ 12 nhằm bảo vệ các hộ dân trước nguy cơ sạt lở, cùng nhiều công trình bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất ở các bản, tổ dân phố trên địa bàn.

Vết nứt lớn đe dọa tính mạng 10 hộ dân ở tổ dân phố 2, xã Na Sang

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, ngày mai (17/7), địa phương tiếp tục có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 10-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực sườn đồi, ven sông suối, các công trình đang thi công và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động sơ tán khi có yêu cầu của chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.