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Mưa lớn gây sạt lở đèo Sông Pha, cảnh báo nguy cơ tiếp diễn

Thứ Hai, 17:13, 21/09/2026
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VOV.VN - Ngày 21/9, lực lượng chức năng đang cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại Km 218+730 trên Quốc lộ 27, đoạn qua đèo Sông Pha, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa, sau khi khu vực này xảy ra sạt lở lớn vào chiều 20/9.

Vị trí sạt lở là đoạn cua gấp của đèo Sông Pha, Quốc lộ 27. Ta luy âm của đoạn phía trên đồng thời là ta luy dương của đoạn đường phía dưới đã bị sạt lở, khoét sâu đến sát mặt đường. Khu vực này vẫn  tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, có thể ảnh hưởng đến nền, mặt đường và an toàn phương tiện.

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Quốc lộ 27 đoạn qua đèo Sông Pha có nhiều phương tiện lưu thông

 Ngay sau sạt lở, đơn vị bảo trì là Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình đã huy động nhân lực, phương tiện xử lý và triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo phương tiện qua đèo Sông Pha giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị tài xế kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, nhất là hệ thống phanh, lốp, đèn chiếu sáng và gạt nước trước khi qua đèo.

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Đoạn đường đèo sạt lở gây mất an toàn giao thông

Trong điều kiện mưa lớn, sương mù hạn chế tầm nhìn, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, không vượt tại các đoạn cua và chủ động dừng xe ở vị trí an toàn khi điều kiện lưu thông không bảo đảm.

Trao đổi về giải pháp bảo đảm an toàn tại khu vực này, ông Đặng Đức Nhã, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình, đơn vị bảo trì Quốc lộ 27, cho biết:

“Có giải pháp rào chắn tạm thời, phân luồng xe, cho xe đi một chiều, cùng quan sát và theo dõi các diễn biến tiếp. Đồng thời kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa có giải pháp nhanh nhất để khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương qua đèo Sông Pha”.- Ông Đặng Đức Nhã nói.

Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
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