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Đèo Prenn tiếp tục sạt lở tại vị trí từng hư hỏng nghiêm trọng

Thứ Hai, 16:00, 21/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục sạt lở. Đây là vị trí từng sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào gần nửa mặt đường cuối năm 2025 và mới được khắc phục khoảng 8 tháng trước.

Sáng 21/9, một khối lượng lớn đất đá từ chân taluy âm đèo Prenn, đoạn gần cầu Datanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sạt lở, trôi xuống vực sâu hàng chục mét.

Deo prenn tiep tuc sat lo tai vi tri tung hu hong nghiem trong hinh anh 1
Vị trí taluy âm đèo Prenn, đoạn gần cầu Datanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Tại hiện trường, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 10m, ăn sâu vào nền đường hơn 2m. Phần taluy âm từng được gia cố nay bị xói lở, tạo thành rãnh lớn từ sát mép đường xuống vực sâu. Lớp bê tông gia cố chân taluy nứt vỡ, đất đá phía dưới bị cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng, ảnh hưởng đến nền đường.

Cũng vị trí này, ngày 17/11/2025 cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng phải đóng đèo trong thời gian dài để thi công, khắc phục. Tuy nhiên, sau chưa đầy một năm, khu vực này lại xuất hiện hư hỏng.

Deo prenn tiep tuc sat lo tai vi tri tung hu hong nghiem trong hinh anh 2
Taluy âm đèo Prenn tiếp tục bị xói lở, lớp bê tông gia cố nứt vỡ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng, ảnh hưởng đến nền đường.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 19 và 20/9, đất đá từ taluy dương đèo Prenn cũng tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng đã phân luồng, huy động phương tiện thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Thời tiết khu vực Đà Lạt tiếp tục diễn biến phức tạp,  sạt lở xuất hiện ở cả taluy âm và taluy dương đèo Prenn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân và du khách cần chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua đèo, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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