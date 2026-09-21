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Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 06:06, 21/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 18 đến 20/9 gây sạt lở, sụt lún tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, đe dọa nhà ở, công trình giao thông và đời sống người dân.

Tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, nhiều đường nứt đất xuất hiện dọc sườn đồi và khu dân cư, kéo dài khoảng 300m, rộng từ 6-17cm, độ sụt lún trung bình khoảng 20cm. Khu vực có nguy cơ sạt trượt rộng hơn 4ha, ảnh hưởng 79 hộ với 454 nhân khẩu. Toàn bộ 79 hộ đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn. Chiều 20/9, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này.

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Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn giăng dây, cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, nguy hiểm đến nhà ở của người dân.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại xã D’Ran, nước suối Cát chảy xiết gây xói lở nghiêm trọng chân, mố cầu bê tông ở xóm Ga, thôn Phú Thuận, khiến 8 hộ với 35 nhân khẩu bị chia cắt. Sạt lở còn làm hư hỏng móng một nhà dân; khoảng 150-200m³ đất đá, bùn nhão từ taluy dương tràn xuống, ảnh hưởng 3 hộ khác. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở, mở đường tạm, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và tổ chức canh gác, cảnh báo.

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Đất từ sườn đồi sạt trượt tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, đe dọa an toàn khu dân cư phía dưới.

Cũng tại xã D’Ran, khoảng 15m đường bê tông ở thôn Hamasing bị sụt lún, có nguy cơ đứt gãy hoàn toàn. Tại xã Bảo Lâm 2, tuyến đường ven hồ Đắk Lông Thượng xuất hiện nhiều vết nứt, sạt lở; sườn đồi dài khoảng 200m có nguy cơ sạt trượt, ảnh hưởng giao thông và đất sản xuất.

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Khu vực lán trại tạm phục vụ người dân phải di dời khỏi vùng sạt lở tại xã Quảng Sơn.

Liên tiếp trong hai chiều 19 và 20/9, đất đá từ taluy dương đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt tràn xuống mặt đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, huy động phương tiện thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

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Lực lượng chức năng xã D’Ran tổ chức canh gác, cảnh báo tại khu vực cầu bị xói lở, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, di dời người dân và bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu.

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Lực lượng chức năng huy động máy móc khắc phục sạt lở trên đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt.

Riêng tại xã Quảng Sơn, tỉnh yêu cầu khảo sát địa chất, đề xuất phương án xử lý sạt trượt. Trường hợp không thể khắc phục tại chỗ, sẽ nghiên cứu bố trí khu tái định cư mới, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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