Mưa lớn gây sạt lở ngập lụt ở Miền Trung, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học

Trong 2 ngày qua, mưa lớn xảy ra tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung có. Một số tuyến đường, ngầm tràn ở khu vực miền núi bị sạt lở, ngập cục bộ ở vùng trũng thấp. Các địa phương phát đi cảnh báo, chủ động phương án ứng phó với mưa to kéo dài.

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế cảnh báo người dân không qua lại khu vực ngập sâu

Tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn diện rộng làm nước dâng cao gây chia cắt cục bộ tại ngầm tràn ở các biên giới xã Dân Hóa, Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Các địa phương đang rà soát, chuẩn bị các phương án di dời người dân ở khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất. Các xã đang nắm thông tin về những người dân còn ở trong rừng, yêu cầu ra khỏi rừng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ông Đinh Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, địa phương đã bố trí lực lượng kiểm soát các khu vực ngầm tràn không cho người, phương tiện đi qua thời điểm này bởi vì đang mưa lớn, xảy ra nhiều tình huống bất ngờ.

“Chúng tôi rà soát phương án phòng chống thiên tai của xã theo phương châm 4 tại chỗ và thường xuyên theo dõi thời tiết để sẵn sàng di dời bà con nhân dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở và ngập lụt trên địa bàn”, ông Đinh Văn Chinh cho hay.

Cảnh báo người, phương tiện đi qua các ngầm tràn ở miền núi Quảng Trị

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài đã làm ngập một số ngầm tràn tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị gây chia cắt giao thông tạm thời ở một số xã như Ba Lòng, Tà Rụt, A Ngo... Tuyến đường tuần tra biên giới ở thôn Sa Trầm, xã Ba Nang đi thôn Pa Lin, xã A Vao, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở. Khoảng 30 m3 đất đá đổ xuống đường gây chia cắt tạm thời. Mực nước trên các sông tại tỉnh Quảng Trị đang ở mức thấp. Cảnh báo từ hôm nay đến 15/10, trên các sông ở Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học, theo dõi sát diễn biến thiên tai, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, khu vực qua các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết, vùng ngập lụt cục bộ, chú ý bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên. Tùy vào diễn biến mưa lũ và điều kiện thực tế tại cơ sở, Thủ trưởng các đơn vị cho học sinh nghỉ học trong trường hợp không bảo đảm an toàn.

Ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: “UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo và Sở cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị theo dõi tình hình thời tiết chủ động phương án đối phó. Trường hợp khẩn cấp, các trường báo cáo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hoặc UBND các huyện, thị. Đối với các trường trực thuộc Sở thì báo cáo về Sở để có phương án xử lý. Hiện nay, qua theo dõi các trường vẫn cho học sinh học bình thường".

12 trường học ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học

Từ đêm qua đến sáng nay (13/10), trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế tiếp tục có mưa trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu vực vùng trũng thấp. Từ 19h tối qua đến 7h sáng nay (13/10), lượng mưa tại các trạm phổ biến từ 80-110 mm, có nơi như Quảng Thành 140 mm, Thị trấn Phong Điền 130 mm. Lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng, ven biển và phần đồi núi huyện Phong Điền. Dự báo từ ngày 13 đến 14/10 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi hơn 700 mm.

Mưa cường suất lớn vùng đồng bằng đã gây ngập cục bộ, nước thoát chậm. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo các địa phương chủ động phương án ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tại các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán dân các khu vực xung yếu với phương châm “Bốn tại chỗ”.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, trường học chủ động cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến thời tiết

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Mưa lớn mấy ngày qua gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm. Đến sáng 13/10, nhiều khu vực vẫn còn bị ngập, 12/60 trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ học.

“Mưa nhiều nơi, mưa lớn gây ngập một số khu vực. Hiện nay chủ yếu ngập đường, nhà dân chưa bị ngập. Huyện chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó. Chúng tôi khuyến cáo người dân tuân thủ các hướng dẫn theo quy định, người dân chủ động dự trữ lương thực, không được đi ra các khu vực nguy hiểm”.

Quảng Bình rà soát các phương án di dời người dân an toàn

Tại thành phố Đà Nẵng, 2 ngày qua có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7h hôm qua đến sáng nay (13/10) phổ biến 50-130mm, có nơi như Suối Đá 156.2mm, Chùa Linh Ứng 152.6mm, Sơn Trà 142.8mm. Dự báo 24h đến 48h tới, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sáng nay, một số trường học thông báo cho phụ huynh cẩn thận đưa đón học sinh đi học về nhà an toàn.