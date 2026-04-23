Mưa lớn kèm giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Tủa Thàng, Na Sang, tỉnh Điện Biên

Cụ thể, chiều 22/4, tại xã Tủa Thàng, mưa lớn kèm giông lốc đã làm hơn 20 hộ dân tại Thôn 2 và các bản Huổi Lóng, Nậm Bành, Hồng Ngài bị tốc mái, hư hỏng nhà ở. Tại thôn Huổi Trẳng, một lồng cá bị gãy, hư hỏng 2 ô nuôi; một số tàu, thuyền neo đậu bị va đập, hư hỏng nhẹ. Nhiều tuyến đường liên thôn bị ách tắc cục bộ do cây gãy đổ và sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 450 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Trước đó, chiều tối 18/4, tại xã Na Sang, một trận giông lốc cũng đã gây thiệt hại về nhà ở và cơ sở giáo dục. Cụ thể, lốc xoáy làm tốc mái điểm trường Huổi Hạ thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Na Sang và ảnh hưởng đến nhà ở của 9 hộ dân, tổng thiệt hại ước khoảng 300 triệu đồng. Không ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Tại xã Na Sang, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã trực tiếp xuống bản Huổi Hạ nắm tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Lực lượng cán bộ, công chức, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mươn, công an xã cùng người dân đã tích cực hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, thu dọn hiện trường, đồng thời khắc phục hư hại tại điểm trường, bảo đảm việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.

Tại xã Tủa Thàng, trong ngày 23/4, các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động xuống địa bàn kiểm tra, đánh giá thiệt hại, tổ chức dọn dẹp cây gãy đổ, thông tuyến giao thông và thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, duy trì quân số sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão.