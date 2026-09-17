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Hà Nội và nhiều khu vực mưa lớn, đề phòng mưa đá

Thứ Năm, 05:28, 17/09/2026
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VOV.VN - Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ mưa lớn cường suất cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, một số ổ mây đối lưu đang hình thành, phát triển trên khu vực các phường, xã Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Thanh Oai (Hà Nội)... Vùng mây có xu hướng di chuyển chậm từ đông nam lên tây bắc và mở rộng sang các khu vực lân cận.

Trong 10 phút đến 3 giờ tới, các khu vực trên và vùng lân cận như Mỹ Đức, Hương Sơn, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình, Láng, Phú Lương... có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

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Hà Nội và nhiều khu vực mưa lớn, đề phòng lốc, sét, mưa đá (Ảnh minh họa)

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng sớm nay (17/9), Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9 có nơi trên 130mm, như Cầu Diễn (Hà Nội) 133,8mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 152,8mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 151mm.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, từ sáng sớm đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 130mm.

Từ sáng sớm đến hết ngày 17/9, phía Nam Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc Phú Thọ, Bắc Ninh và Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 90mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trong ngày và đêm 17/9, các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào, dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ trên 70mm. Chiều tối và tối, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 60mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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