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Lũ trên nhiều sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên

Thứ Năm, 09:48, 17/09/2026
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VOV.VN - Mực nước lũ trung, hạ lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và các sông trên địa bàn Thanh Hóa đang lên. Lúc 7h ngày 17/9, mực nước trên các sông phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Riêng sông Bưởi và sông Yên tại trạm thủy văn Chuối đã trên báo động 3.

Mực nước nhiều sông đang ở mức cao

Trên sông Mã, tại trạm Cẩm Thủy, mực nước là 18,80 m, dưới báo động 2 là 0,2 m; tại trạm Lý Nhân 10,42 m, dưới báo động 2 là 0,58 m; tại trạm Giàng 5,35 m, dưới báo động 2 là 0,15 m. Trên sông Chu, tại trạm Cửa Đạt, mực nước 29,83 m, trên báo động 2 là 0,33 m; tại trạm Bái Thượng 15,72 m, trên báo động 1 là 0,72 m; tại trạm Xuân Khánh 8,07 m, dưới báo động 1 là 0,93 m.

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Lũ trên nhiều sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên.

Trên sông Bưởi, tại trạm Thạch Quảng, mực nước là 16,99 m, trên báo động 3 là 0,99 m; tại trạm Kim Tân 12,88 m, trên báo động 3 là 0,88 m. Trên sông Âm tại trạm Lang Chánh, mực nước đạt 49,99 m, xấp xỉ báo động 2. Trên sông Yên tại trạm Chuối là 4,15 m, trên báo động 3 là 0,65 m; trên sông Lèn tại trạm Lèn là 5,45 m, trên báo động 2 là 0,45 m.

Dự báo lũ tiếp tục lên, cảnh báo nguy cơ ngập

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên. Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân, mực nước có khả năng đạt 13,20 m, trên báo động 3 là 1,20 m vào chiều tối 17/9. Trên sông Lèn tại trạm Lèn có khả năng lên mức báo động 3; sông Yên tại trạm Chuối có khả năng đạt 4,40 m vào trưa, chiều nay.

Trên sông Mã và sông Chu, mực nước phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng hạ lưu sông Mã tại trạm Giàng có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2, trong khi hạ lưu sông Chu tại trạm Xuân Khánh dưới báo động 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các tuyến giao thông thấp thuộc lưu vực sông Bưởi, sông Yên. Các hồ chứa, đập dâng trên lưu vực cần tăng cường theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra tình trạng công trình và thực hiện vận hành điều tiết theo quy định để bảo đảm an toàn hồ đập, giảm thiểu rủi ro cho khu vực hạ du.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2-3. Lũ có thể gây ngập tại vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị, ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

CTV Phương Giang/VOV.VN
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