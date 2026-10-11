Mưa lớn ở miền núi phía nam Đà Nẵng, sạt lở chia cắt tuyến đường liên xã

Một số xã miền núi thuộc huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, mưa lớn từ sáng 11/10, kéo dài đến gần trưa mới giảm dần, lượng mưa ước tính khoảng 200 mm. Nhiều sông, suối có lưu vực hẹp, dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn chảy như thác đổ.

Qua theo dõi, chính quyền các địa phương chưa ghi nhận ảnh hưởng đáng kể; lực lượng chức năng kiểm tra thực tế cũng chưa phát hiện tình trạng sạt lở.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vào khu dân cư Tu Hon, thôn Tak Tố, xã Nam Trà My. Đất đá tràn xuống mặt đường

Riêng tại xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, sáng 11/10, trên tuyến bê tông liên xã nối Quốc lộ 40B vào khu dân cư Tu Hon, thôn Tak Tố, đã xảy ra một điểm sạt lở. Cây xanh, đất đá tràn xuống, chắn gần hết mặt đường, gây chia cắt tạm thời, người và phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền xã đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp diễn, tổ chức cảnh báo và bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực nguy hiểm.

Ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng, thông tin: “Việc triển khai lực lượng để sơ tán dân hoặc hỗ trợ người dân, giúp dân và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn trong tình huống thiên tai là cấp thiết nhất. Đồng thời, huy động lực lượng và tìm kiếm khi có tình huống xảy ra”.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không qua lại khu vực sạt lở, hạn chế di chuyển qua đoạn đường này cho đến khi thông tuyến

Dự báo, khu vực miền núi TP Đà Nẵng, mây đối lưu có khả năng tiếp tục mở rộng, gây mưa rào và dông trong vài ngày tới. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ với lượng mưa có thể đạt 30mm trong 1 giờ và gió giật mạnh trong cơn dông.