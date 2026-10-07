Lâm Đồng cảnh báo mưa dông, sạt lở và biển động

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt diễn biến thời tiết, duy trì trực 24/24 giờ; rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án ứng phó.

Tàu cá neo đậu tại khu vực cửa biển Lâm Đồng; ngư dân được khuyến cáo theo dõi chặt diễn biến mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trước khi ra khơi.

Tại các điểm ngập lụt, sạt lở, lực lượng chức năng được yêu cầu duy trì biển cảnh báo, phân luồng giao thông, tạm thời không để người và phương tiện đi qua những vị trí nguy hiểm; đồng thời sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng mang áo phao tiếp cận khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân trong đợt mưa lớn vừa qua tại Lâm Đồng.

Trên vùng biển Lâm Đồng, thời tiết tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng biển Lâm Đồng nằm trong khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m; cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở cấp 2.

Nước dâng gây ngập tuyến đường dân sinh, ảnh hưởng việc đi lại của người dân tại Lâm Đồng.

Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên vùng biển Lâm Đồng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật dự báo, chủ động tránh vùng dông mạnh, gió giật và sóng lớn; kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi ra khơi.

Trước đó, từ ngày 2-6/10, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực trong tỉnh. Mưa lũ không gây thiệt hại về người nhưng làm 55 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 54 căn bị ngập, 1 căn hư hỏng do cây đổ. Các địa phương đã di dời 41 hộ dân đến nơi an toàn. Đến tối 6/10, nước tại phường B’Lao - Bảo Lộc, xã Bảo Lâm 2 và Cát Tiên 2 cơ bản rút.

Người dân di chuyển qua tuyến đường ngập sâu sau mưa lớn; nguy cơ ngập úng vẫn được cảnh báo tại các khu vực thấp trũng.

Khoảng 1.636 ha cây trồng bị ngập úng, tập trung chủ yếu tại các xã Bắc Ruộng, Cát Tiên 2, Cát Tiên và phường Lang Biang - Đà Lạt. Một số khu vực trũng thấp ven sông vẫn còn ngập.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều tuyến giao thông. Xã Cát Tiên 2 ghi nhận 5 vị trí sạt lở taluy; xã Lạc Dương có một điểm sạt lở taluy âm dài khoảng 30m; xã Nhân Cơ có khoảng 40m đường bê tông bị sạt lở, sụt lún; xã Bắc Ruộng có 5 đoạn đường sạt lở với tổng chiều dài khoảng 100m và 2 điểm sạt lở bờ sông dài khoảng 70m.

Máy móc được huy động khắc phục điểm sạt lở, đất đá tràn xuống đường sau mưa lớn tại Lâm Đồng.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, sạt lở bờ taluy trên đường Lý Tự Trọng làm hư hại 4 xe máy. Ở phường B’Lao - Bảo Lộc, nước tràn khu vực Nhà máy Thủy điện Đại Nga, cầu Tân Lạc và Khu du lịch Đôi Dép; khoảng 30 du khách được sơ tán đến nơi an toàn.

Tại xã Đồng Kho, sét đánh trúng trụ sở UBND xã, làm hư hỏng nhiều thiết bị. Còn tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, một ô tô tải chở 3 người qua suối Xuân Thành bị nước cuốn trôi, cả 3 người kịp thoát ra an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, khắc phục điểm sạt lở ảnh hưởng tuyến đường dân sinh, đồng thời cảnh báo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

Tổng thiệt hại do thiên tai 5 ngày qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước khoảng 16 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, khắc phục hậu quả và chủ động phương án ứng phó với diễn biến thời tiết trong những ngày tới.