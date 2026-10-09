Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong 6 giờ tới.

Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài

Theo bản tin phát lúc 7h30 ngày 9/10, trong 24 giờ qua, từ 7h ngày 8/10 đến 7h ngày 9/10, khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số nơi như Phong Mỹ (TP Huế) 114,2 mm, Thăng Bình (TP Đà Nẵng) 279 mm và Châu Ổ (Quảng Ngãi) 171,6 mm.

Trong 3 giờ từ 4h đến 7h ngày 9/10, khu vực Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Sen Thủy đạt 107,8 mm, Đakrông 70,4 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các địa phương trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi tiếp tục có mưa.

Nhiều khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Dự báo trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại Quảng Trị từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm; TP Huế từ 10-20 mm, có nơi trên 40 mm; TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi từ 5-10 mm, có nơi trên 20 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được xác định ở cấp 1.

Tại Quảng Trị, các khu vực có nguy cơ gồm Ái Tử, Ba Lòng, Bến Quan, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Kim Ngân, La Lay, Tà Rụt và Triệu Phong.

Tại TP Huế, nguy cơ tập trung ở các khu vực A Lưới 1, Khe Tre, phường Phong Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Kim Long, phường Kim Trà, Phú Lộc và Vinh Lộc.

Tại TP Đà Nẵng, nhiều xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong đó có Chiên Đàn, Đồng Dương, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Đại Lộc, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Nông Sơn, Tiên Phước, Trà My, Bà Nà, Đông Giang, Hòa Vang, Liên Chiểu và Trà Leng.

Tại Quảng Ngãi, các khu vực được cảnh báo gồm Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, phường Đức Phổ, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Ba Gia, Bình Chương, Nghĩa Giang, phường Trà Câu, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Giang và Trường Giang.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại, phá hủy các công trình dân sinh và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng địa phương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó.