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Mưa lớn sáng 25/7 khiến nhiều điểm ngập cục bộ, Hà Nội khẩn trương tiêu úng

Thứ Bảy, 10:55, 25/07/2026
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VOV.VN - Mưa dông diện rộng từ rạng sáng 25/7 khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập, dềnh nước, giao thông di chuyển chậm. Có nơi ghi nhận lượng mưa lên tới 127,4 mm. Các đơn vị thoát nước đã khẩn trương vận hành trạm bơm, tổ chức tiêu úng để giảm ngập.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, từ khoảng 4h30 ngày 25/7, Hà Nội xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Đến 6h30 cùng ngày, lượng mưa đo được tại một số khu vực lên tới 127,4 mm, gây quá tải cục bộ hệ thống thoát nước tại nhiều tuyến phố.

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Mưa lớn lúc rạng sáng gây úng ngập tại đường Võ Chí Công (Ảnh: Quang Phong)

Trong trận mưa sáng 25/7, trên địa bàn do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội quản lý đã xuất hiện nhiều điểm dềnh nước như: Nguyễn Gia Bồng, khu vực ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, phố Phú Xá, phố Vĩnh Hưng, phố Đinh Tiên Hoàng (khu vực đài phun nước), đường Võ Chí Công (khu vực UDIC và đoạn từ ngõ 679 đến ngõ 685 Lạc Long Quân), Phùng Hưng, nút giao Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, phố Thái Hà (ngõ 165), Nguyễn Đình Tứ... Tại các khu vực này, giao thông di chuyển chậm do nước dâng trên mặt đường.

Đến thời điểm 6h30, một số điểm ngập như Phùng Hưng, nút giao Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu vực ngã năm Bà Triệu đã rút nước, giao thông trở lại bình thường.

Để ứng phó với mưa lớn, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, tổ chức tua vớt rác tại các hố ga, cửa thu nước, mở cửa phai tại các hồ điều hòa và vận hành đồng bộ các trạm bơm đầu mối nhằm hạ mực nước trên toàn hệ thống.

Tại thời điểm 6h30, Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 máy bơm, Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 4/4 máy, Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy. Ngoài ra, các trạm bơm thuộc công trình khẩn cấp gồm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép cũng được đưa vào vận hành trong suốt thời gian mưa, góp phần nâng cao hiệu quả tiêu úng.

Theo đơn vị quản lý, ngay từ 4h sáng, các lực lượng đã triển khai ứng trực trên toàn địa bàn, vận hành hệ thống tiêu thoát nước theo đúng quy trình nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng và bảo đảm an toàn giao thông.

Đến 6h30 cùng ngày, mưa trên địa bàn thành phố đã giảm, song Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực, vận hành các trạm bơm, vệ sinh hệ thống thoát nước để khơi thông dòng chảy và sẵn sàng ứng phó nếu mưa tiếp tục xảy ra.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong ngày 25/7, Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường và cập nhật tình hình khi có diễn biến mới.

Văn Ngân/VOV.VN
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