Sẽ chất vấn về úng ngập đô thị tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội

Sáng 14/7, kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ năm) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc để xem xét những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp diễn ra từ ngày 14 đến 16/7, dự kiến xem xét 48 nội dung, gồm 16 báo cáo và 32 dự thảo nghị quyết.

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội tháng 6/2026. (Ảnh minh họa)

Các dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua thuộc các nhóm: Nghị quyết chung của kỳ họp; nhóm nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi, chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền; nhóm lĩnh vực kinh tế - ngân sách; nhóm lĩnh vực pháp chế; nhóm lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường; nhóm lĩnh vực đô thị...

Một số nội dung dự kiến được xem xét, thông qua, như: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 6 - Quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động y tế - dân số trên địa bàn sử dụng kinh phí sự nghiệp thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND thành phố.

Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố (thay thế Nghị quyết 55); quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố; quy định việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở để xử lý tồn tại trên địa bàn một số xã, phường...

Dự kiến tại kỳ họp này HĐND thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027; quy định giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế, sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.

Quy định một số chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và khuyến khích sử dụng lao động là người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện theo điểm a, khoản 2, Điều 27 Luật Thủ đô năm 2026).

Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027.

Kỳ họp cũng xem xét nội dung về chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)...

Ngày 15/7, HĐND thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và đô thị.

Trong đó, HĐND thành phố sẽ tiến hành tái chất vấn về việc thực hiện Nghị quyết số 436 ngày 10/7/2025 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 25 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với nhóm vấn đề chất vấn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội), gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, nhóm lĩnh vực úng ngập đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng được đưa ra chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.