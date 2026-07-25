Cây gãy đổ, giao thông ùn ứ nhiều khu vực ở Hà Nội sau trận mưa lớn
VOV.VN - Trận mưa sáng sớm ngày 25/7 khiến nhiều khu vực ở Hà Nội cây gãy đổ, ứ đọng nước như phố Lưu Quang Vũ, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, các phố Đinh Tiên Hoàng, Võ Chí Công, Thái Hà...
Sáng 25/7, từ khoảng 4h30, Hà Nội xuất hiện mưa dông trên diện rộng, khiến nhiều khu vực xảy ra tình trạng ứ đọng nước, một số cây xanh gãy đổ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30 một số khu vực ở mức khá cao như phường Hoàn Kiếm 85mm, phường Xuân Đỉnh 83mm, phường Ba Đình 79,9mm, phường Cầu Giấy 74mm, phường Hai Bà Trưng 115,4mm, phường Tây Hồ 97mm, phường Văn Miếu 97,9mm, phường Phú Thượng 98,5mm, xã Phú Xuyên 98,5mm, Xã Vĩnh Thanh 127,4mm...
Đến 8h, nước đã rút tại một số điểm, giao thông cơ bản trở lại bình thường. Tuy nhiên, một số tuyến phố vẫn xảy ra ùn ứ nhẹ do trùng với thời điểm cao điểm buổi sáng của ngày cuối tuần.