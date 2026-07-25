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Cây gãy đổ, giao thông ùn ứ nhiều khu vực ở Hà Nội sau trận mưa lớn

Thứ Bảy, 09:21, 25/07/2026
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VOV.VN - Trận mưa sáng sớm ngày 25/7 khiến nhiều khu vực ở Hà Nội cây gãy đổ, ứ đọng nước như phố Lưu Quang Vũ, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, các phố Đinh Tiên Hoàng, Võ Chí Công, Thái Hà...

Sáng 25/7, từ khoảng 4h30, Hà Nội xuất hiện mưa dông trên diện rộng, khiến nhiều khu vực xảy ra tình trạng ứ đọng nước, một số cây xanh gãy đổ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30 một số khu vực ở mức khá cao như phường Hoàn Kiếm 85mm, phường Xuân Đỉnh 83mm, phường Ba Đình 79,9mm, phường Cầu Giấy 74mm, phường Hai Bà Trưng 115,4mm, phường Tây Hồ 97mm, phường Văn Miếu 97,9mm, phường Phú Thượng 98,5mm, xã Phú Xuyên 98,5mm, Xã Vĩnh Thanh 127,4mm...

Đến 8h, nước đã rút tại một số điểm, giao thông cơ bản trở lại bình thường. Tuy nhiên, một số tuyến phố vẫn xảy ra ùn ứ nhẹ do trùng với thời điểm cao điểm buổi sáng của ngày cuối tuần.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trên một số tuyến phố tại Hà Nội: 

cay gay do, giao thong un u nhieu khu vuc o ha noi sau tran mua lon hinh anh 1
Cây xanh gãy đổ trước số nhà 22 phố Lưu Quang Vũ, hướng từ phố Nguyễn Khang đi Trung Hòa, sau trận mưa lớn rạng sáng 25/7.
cay gay do, giao thong un u nhieu khu vuc o ha noi sau tran mua lon hinh anh 2
Vụ việc không gây thiệt hại về người, thời điểm cây gãy đổ không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực. 
cay gay do, giao thong un u nhieu khu vuc o ha noi sau tran mua lon hinh anh 3
Một ô tô của người dân đỗ ven đường đã bị hư hỏng do cây đổ trúng.
cay gay do, giao thong un u nhieu khu vuc o ha noi sau tran mua lon hinh anh 4
Cây xanh gãy đổ chắn ngang đường khiến nhiều người dân phải tìm lối đi hoặc chuyển hướng di chuyển.
cay gay do, giao thong un u nhieu khu vuc o ha noi sau tran mua lon hinh anh 5
Nước ứ đọng trên phố Thái Hà sau trận mưa lớn rạng sáng 25/7. Đến khoảng 7h, nước đã rút, Đội Xí nghiệp Thoát nước số IV nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường, giao thông trên tuyến phố trở lại bình thường. (Nguồn ảnh: Xí nghiệp Thoát nước số IV/OFFB)
cay gay do, giao thong un u nhieu khu vuc o ha noi sau tran mua lon hinh anh 6
Giao thông ùn ứ nhẹ trên phố Trần Duy Hưng vào khoảng 8h30 sáng 25/7, trời mưa nhỏ vẫn tiếp diễn.
Linh Thương/VOV.VN
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