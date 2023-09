Mưa lớn tại Quảng Bình gây ngập cục bộ, chia cắt một số khu vực

Mưa lớn diện rộng làm nước dâng cao gây chia cắt cục bộ tại ngầm tràn ở các xã Dân Hóa, Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Các địa phương đã triển khai lực lượng túc trực tại các vị trí xảy ra ngập lụt, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, ngăn không để người dân qua lại các ngầm tràn.

Mưa lớn cũng làm một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Hữu Nghị tại thành phố Đồng Hới ngập cục bộ từ 20- 30cm, đúng vào thời điểm tan sở nên việc lưu thông của người dân gặp khó khăn. Tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 120-130mm.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Các địa phương kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Tỉnh Quảng Bình cảnh báo nguy cơ sạt lở khi mưa lớn

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đảm bảo hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện an toàn trong mưa lũ. Tập trung chỉ đạo công tác an toàn hồ đập, bảo đảm an toàn các vùng có nguy cơ sạt lở.

“Tỉnh đã dự báo, cảnh báo thiên tai đến các địa phương phải nắm chắc, biết trước các khu vực nguy cơ sạt lở. Các địa phương không chủ động, không tham mưu, không chỉ đạo để đến khi mưa bão diễn biến phức tạp, xảy ra sạt lở, ảnh hưởng tính mạng, tài sản của người dân, của nhà nước thì phải chịu trách nhiệm”, ông Thắng lưu ý.