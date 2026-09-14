Mưa lớn tiếp diễn, nhiều khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ lên

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các tỉnh, thành phố ven biển từ Hải Phòng đến Quảng Trị, Hà Nội, Lào Cai và phía Nam Phú Thọ có mưa phổ biến từ 80 đến 150mm. Một số nơi mưa lớn như Phú Lễ, Ninh Bình 241mm; Khánh Thành, Ninh Bình 229mm; Cống Lân, Hưng Yên 198mm.

Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đáng chú ý, tổng lượng mưa tại Quảng Trị và thành phố Huế đến nay phổ biến từ 400-600mm; riêng Đỉnh Bạch Mã, Huế ghi nhận hơn 1.300mm.

Dự báo, Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có thể mưa 200-400mm, cục bộ trên 550mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có thể gây một đợt lũ trên các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, với đỉnh lũ một số sông lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Đến 21 giờ tối nay, mưa lũ đã làm hư hỏng 9 nhà, gây ngập 591 nhà tại Quảng Trị; hơn 994ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Các địa phương tiếp tục rà soát, cảnh báo người dân chủ động phòng tránh.