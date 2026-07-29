Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Quy chế này quy định về chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), quy trình giải quyết công việc và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

Quy chế này áp dụng đối với: Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành, địa phương; các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự thuộc các bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo

Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự và quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Tình trạng khẩn cấp.

Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; phê duyệt Chương trình công tác 5 năm và hằng năm của Ban Chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất và các hội nghị của Ban Chỉ đạo; khi cần thiết ủy quyền cho Phó Trưởng ban chủ trì cuộc họp thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ để ký các văn bản của Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo tổ chức các đoàn làm việc, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Trong trường hợp cần thiết, ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình; trường hợp có tính chất quan trọng, cấp bách, trực tiếp chỉ đạo xử lý một số công việc đã phân công cho thành viên Ban Chỉ đạo.

Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định trách nhiệm, quyền hạn của các phó trưởng ban và ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ảnh minh họa.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo

Quy chế quy định Bộ Quốc phòng là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Xây dựng Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo.

2. Tổ chức bộ máy của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, các cơ quan chức năng để bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Chủ trì các cuộc họp đột xuất xử lý những công việc ngoài Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo liên quan đến nhiệm vụ phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp về thảm họa.

4. Đôn đốc triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Chương trình công tác, các công việc thường xuyên, đột xuất của Ban Chỉ đạo; trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, trên cơ sở đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.

5. Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương, đoàn công tác Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Trưởng ban giao.

7. Các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg.

Văn phòng Ban Chỉ đạo

Theo Quy chế, Văn phòng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành, địa phương: Duy trì chế độ trực phòng thủ dân sự; chủ động triển khai ứng phó, khắc phục, xử lý tình huống sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

Đồng thời, theo dõi tình hình sự cố, thảm họa liên quan đến động đất, sóng thần, tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân, tìm kiếm cứu nạn trên biển, tìm kiếm cứu nạn đường không trên phạm vi cả nước; tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, huy động lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa.

Văn phòng Ban Chỉ đạo phối hợp với:

a) Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan bảo đảm các điều kiện phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo; dự thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành, kết luận phiên họp định kỳ, đột xuất do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì liên quan đến động đất, sóng thần, tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân, tìm kiếm cứu nạn trên biển, tìm kiếm cứu nạn đường không;

b) Cơ quan chức năng của Bộ Tài chính thống nhất kế hoạch xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các bộ, ngành, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin, báo cáo để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ban Chỉ đạo tổ chức hoạt động Cổng Thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo để cập nhật nội dung chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo, các thông tin về diễn biến sự cố, thảm họa và hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả; lưu giữ hồ sơ tài liệu của Ban Chỉ đạo theo quy định; tổng hợp đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp về thảm họa, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Mối quan hệ công tác

Quy chế nêu rõ: Mối quan hệ giữa Ban Chỉ đạo với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành và cấp tỉnh là mối quan hệ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp về thảm họa.

Mối quan hệ giữa Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh là mối quan hệ phối hợp và chỉ đạo thực hiện công tác chuyên ngành theo lĩnh vực quản lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 107/QĐ-BCĐ ngày 23/7/2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.