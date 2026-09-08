Ban Chỉ đạo 515 quốc gia làm việc tại thành phố Cần Thơ

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, đến nay thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 48 hài cốt liệt sĩ tại các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Vĩnh Viễn, Nhu Gia, trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ biết được thông tin; Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng). Hiện nay Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ tổ chức Lễ truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ trong tháng 8 vừa qua

Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn, Nghĩa trang liệt sĩ Thốt Nốt, Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền, Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Tú. Kết quả đã khai quật 3.049/5.092 mộ, đạt 59,8%, lấy 2.333 mẫu, đạt tỉ lệ 76,52%; đã bàn giao 1.689 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định; chưa bàn giao 644 mẫu. Số mộ chưa lấy mẫu: 2.043 mộ; các di vật phát hiện khi lấy mẫu được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Cần Thơ quyết tâm hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong tháng 10 năm nay.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia đề nghị, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát thật kỹ các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phải kiểm tra các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện có phù hợp với địa bàn không, phù hợp với hoàn cảnh thực tế không để có sự chủ động điều chỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch. Đối với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra và đặc biệt là động viên, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ- những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Quang Minh- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

"Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ và đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Hiện nay chúng ta phải làm sao biến sức mạnh đó thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ của mình để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong chiến dịch đã đề ra đối với từng cơ quan, đơn vị, trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, sự giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Quân khu 9 thì Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao", Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh.