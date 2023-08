Mưa lũ đe dọa nhiều hồ đập thuỷ lợi ở Đắk Lắk

Hồ đội 4, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp có dung tích hơn 5 triệu 300 nghìn m3 nước. Mưa lũ vừa qua đã làm bề mặt đập bị xói lở nghiêm trọng, có những điểm xuất hiện hố sâu hơn 2m.

Đập hồ đội 4, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk bị sạt lở, xói mòn sau những trận mưa

“Hiện trạng của đập bị nứt và bị xói lở trong thân đập và kể cả vũng rãnh thoát nước đã bị sập hết. Không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến thân đập và ảnh hưởng đến vùng hạ du, ảnh hưởng đến vùng sản xuất của bà con xã Ia Rvê rất lớn”, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho biết.

Không riêng ở Ia Rvê, mưa lũ kéo dài thời gian qua đã làm trầm trọng thêm tình trạng hư hỏng xuống cấp của các công trình thủy lợi trong toàn tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh hiện có 786 công trình thủy lợi, trong đó hơn một nửa là hồ đập chưa kiên cố và đã xuống cấp.

Trong đợt mưa lũ mới đây, có 5 hồ đập bị hư hỏng nặng, nhiều công trình thủy lợi khác cũng bị hư hại. Việc tu sửa, nâng cấp là điều cấp thiết để phục vụ công tác sản xuất nông nghiệp nhưng do kinh phí quá lớn nên các địa phương chưa thể làm ngay.

Mưa lũ đe dọa nhiều công trình thuỷ lợi ở Đắk Lắk

“Nhiều công trình đã hư hỏng xuống cấp do chưa được sửa chữa kịp thời cộng với mưa lớn gây xói lở hư hỏng. Những công trình hư hỏng không đảm bảo an toàn chúng tối tiếp tục thống kê để báo cáo tỉnh cũng như Trung ương bố trí kinh phí sửa chữa gấp để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ”, ông Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk nói.