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Mưa lũ Quảng Trị: Di dời 59 hộ dân trong đêm

Chủ Nhật, 10:15, 13/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng cao, gây ngập lụt tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Rạng sáng 13/9, lực lượng chức năng đã di dời gần 60 hộ dân đến nơi an toàn.

Khoảng 4h ngày 13/9, chính quyền xã Lao Bảo cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức di dời 59 hộ dân bị ngập lụt tại các thôn Triệu Phước (50 hộ), Tân Phước (3 hộ), Vĩnh Đông (2 hộ) và Tân Long (4 hộ) đến nơi an toàn.

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Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi cao ráo

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ 1h ngày 12/9 đến 1h ngày 13/9, toàn tỉnh có mưa to đến rất to, có nơi có dông. Lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Hương Sơn 223mm, Ba Lòng 218mm.

Đến 6h ngày 13/9, mực nước tại một số vị trí trên sông Ô Lâu, Thạch Hãn và sông Hiếu đã vượt báo động 1 từ 0,29-0,71m.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt, chia cắt và ách tắc giao thông tại 4 vị trí trên các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý, gồm cầu tràn ĐaKrông - Km0+307 trên Quốc lộ 15D, cầu tràn Ba Lòng - Km11+240 trên ĐT 588a và hai vị trí ngầm tràn tại Km30+900, Km36+500 trên ĐT 586.

Tại một số xã miền núi phía Tây Nam tỉnh như La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn, Lìa và Lao Bảo, nước ngập từ 0,3-0,7m, chảy xiết, gây chia cắt cục bộ tại một số cầu tràn, ngầm tràn.

mua lu quang tri di doi 59 ho dan trong dem hinh anh 2
Nhiều đoạn đường miền núi bị sạt do mưa lớn

Trước diễn biến mưa lớn và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai.

Tính đến 5h ngày 13/9, có hơn 8.500 phương tiện với 23.000 lao động đã neo đậu tại bến; 71 phương tiện với 304 lao động đang hoạt động trên các vùng biển từ ven bờ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… Các phương tiện hoạt động trên biển đã được thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới.

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Cô giáo ở Quảng Trị chuyển trả 300 triệu cho người chuyển nhầm

VOV.VN - Bất ngờ nhận được 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, một giáo viên ở xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị đã chủ động trình báo công an và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm. Hành động đẹp của chị đã góp phần lan tỏa sự trung thực, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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