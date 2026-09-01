Kịp thời cứu hộ 5 thuyền đánh cá gặp nạn ở Quảng Trị

Khoảng 6h sáng 1/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận tin báo thuyền đánh cá của ông Hồ Văn Thắng, trú tại thôn Gio Hải 1, xã Cửa Việt (huyện Gio Linh cũ) bị sóng đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, cách bờ khoảng 100m.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị kéo thuyền gặp nạn ở bờ biển Cửa Việt

Rất may, ông Thắng đã kịp thời bơi vào bờ an toàn. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai phương tiện trục vớt. Chỉ khoảng một giờ sau, chiếc thuyền cùng ngư cụ đã được kéo vào bờ an toàn, hạn chế đáng kể thiệt hại tài sản của ngư dân.

Tàu cá của ngư dân xã Mỹ Thủy gặp nạn được các lực lượng cứu hộ

Sáng cùng ngày, tại khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, thủy triều dâng cao cùng sóng lớn khiến 4 thuyền đánh cá và ngư cụ của ngư dân bị cuốn trôi.

Đồn Biên phòng Hải An, tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân khẩn trương cứu kéo phương tiện, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Cả 4 thuyền cùng ngư cụ được đưa về vị trí an toàn ngay sau đó.

Nhờ triển khai lực lượng kịp thời, 5 thuyền cá của ngư dân Quảng Trị gặp sự cố đã được cứu kéo, ngư dân đều an toàn, góp phần giảm thiểu thiệt hại trong điều kiện thời tiết biển diễn biến phức tạp.