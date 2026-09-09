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Cô giáo ở Quảng Trị chuyển trả 300 triệu cho người chuyển nhầm

Thứ Tư, 17:20, 09/09/2026
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VOV.VN - Bất ngờ nhận được 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, một giáo viên ở xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị đã chủ động trình báo công an và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm. Hành động đẹp của chị đã góp phần lan tỏa sự trung thực, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp.

Khoảng 14h30 phút ngày 08/9/2026, cô Hồ Thị Phượng, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị đến Công an xã Hướng Hiệp trình báo việc tài khoản của mình nhận được 300.000.000 đồng do người khác chuyển nhầm và đề nghị cơ quan công an hỗ trợ xác minh để hoàn trả số tiền cho chủ nhân.

Công an xã Hướng Hiệp đã xác minh, phối hợp với ngân hàng kiểm tra, đối chiếu thông tin giao dịch để xác định người chuyển tiền; phối hợp với Công an địa phương nơi chủ tài khoản cư trú để xác minh nhân thân và các thông tin liên quan.

co giao o quang tri chuyen tra 300 trieu cho nguoi chuyen nham hinh anh 1
Cô giáo Hồ Thị Phượng đến Công an xã Hướng Hiệp trình báo, chuyển trả lại số tiền cho người chuyển nhầm-Ảnh: Công an xã Hướng Hiệp

Sau khi xác định được chủ nhân chuyển nhầm tiền, Công an xã Hướng Hiệp đã hướng dẫn chị Phượng thực hiện thủ tục hoàn trả. Cô Phượng đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Cách ứng xử của cô Hồ Thị Phượng khiến nhiều người trân trọng. Mỗi hành động tử tế hôm nay góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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