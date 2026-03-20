Mức phạt có thể lên tới 40 triệu đồng với xe đi ngược chiều

Thứ Sáu, 10:08, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt cao nhất đối với ô tô đi ngược chiều có thể lên đến 40 triệu đồng.

Đi ngược chiều, dù chỉ để “tiện đường”, là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ. Nhiều người điều khiển ô tô, xe máy thường chủ quan, nghĩ rằng có thể linh hoạt đi ngược để tránh phải vòng xa. Tuy nhiên, đây là hành vi tiềm ẩn rủi ro lớn.

Nguy hiểm dễ thấy nhất là nguy cơ xảy ra va chạm trực diện, loại tai nạn có mức độ nghiêm trọng cao do lực tác động lớn. Ngoài ra, việc xuất hiện bất ngờ của phương tiện đi sai chiều còn khiến các phương tiện khác bị động, khó xử lý tình huống. Trong điều kiện giao thông đông đúc, hành vi này còn làm rối loạn dòng phương tiện, gây ùn tắc cục bộ.

muc phat co the len toi 40 trieu dong voi xe di nguoc chieu hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi đi ngược chiều được quy định cụ thể, kèm theo cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe máy, nếu đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển “Cấm đi ngược chiều” mà không gây tai nạn, người vi phạm sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm.

Với ô tô, mức xử phạt cao hơn. Trường hợp đi ngược chiều nhưng không gây tai nạn sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức phạt là từ 20 đến 22 triệu đồng, kèm theo việc trừ 10 điểm.

Đáng chú ý, các hành vi đặc biệt nguy hiểm trên đường cao tốc như đi ngược chiều, lùi xe hoặc quay đầu xe sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Có thể thấy, mức xử phạt đã được nâng cao, thể hiện sự nghiêm khắc đối với hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Tuân thủ đúng chiều lưu thông không chỉ giúp người tham gia giao thông tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

PV/VOV-Giao thông
