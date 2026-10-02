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Nam công nhân ở TP.HCM bị xe lu cán tử vong khi đang làm việc ở công trình

Thứ Sáu, 15:36, 02/10/2026
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VOV.VN - Đang thực hiện công đoạn thổi bụi chuẩn bị hoàn tất việc nâng cấp tuyến đường D7 (phường Thuận Giao, TP.HCM- trước là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), một công nhân bất ngờ bị xe lu cán tử vong tại chỗ.

Ngày 2/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Thuận Giao.

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Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30, tài xế P.H.T. điều khiển xe lu đang thi công lu lèn mặt đường D7 (thuộc Khu dân cư Thuận Giao). Trong quá trình phương tiện di chuyển, xe lu bất ngờ va chạm và cán qua người ông T.M.T. khi người này đang sử dụng máy thổi bụi phía trước. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân T. tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng xung quanh và thu thập dữ liệu hình ảnh từ các camera an ninh khu vực nhằm phục vụ công tác điều tra.

Được biết, dự án nâng cấp, cải tạo đường D7 đã triển khai được vài tháng. Thời điểm xảy ra sự việc, các công nhân đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao dự án.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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