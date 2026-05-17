Tai nạn lao động tại công trường cầu Cây Sung ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Khoảng 16h30 phút ngày 16/5, trong quá trình thi công kéo cáp thanh dầm chịu lực để đổ bê tông tại dự án khắc phục cầu Cây Sung, xã Bình Minh, bất ngờ các tấm thép ở một đầu thanh dầm bị bung ra, dẫn đến tai nạn.

Hậu quả, ông Tạ Thành Trung (43 tuổi), trú tại số 140/20/6 Hoàng Hoa Thám, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi tử vong. Ông Lê Văn Như (57 tuổi), trú đường Hoàng Hoa Thám, phường Nghĩa Lộ bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Cả hai nạn nhân đều là công nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Minh QN79.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh Thanh Thắng).

Sau vụ việc, thi thể nạn nhân tử vong đã được công nhân của công ty đưa về nhà riêng. Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động. Chiều nay (17/5), lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đến hiện trường làm việc với các bên liên quan, làm rõ vụ việc.

Bản thông tin công trình.

Trước đó, đêm 1/11/2025, mưa lớn kéo dài và nước lũ chảy xiết làm sập cầu Cây Sung cũ, gây chia cắt giao thông của khoảng 250 hộ dân trong vùng. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sau đó đã khẩn trương lắp đặt cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tháng 4/2026, dự án khẩn cấp khắc phục cầu Cây Sung được khởi công nhằm đảm bảo an toàn giao thông bền vững. Vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra trong quá trình thi công công trình cầu mới này.

Dự án khắc phục cầu Cây Sung, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi đang được triển khai.

Hiện, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân, cứu chữa người bị thương. Nguyên nhân sự việc phải chờ cơ quan chức năng kết luận.