  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tai nạn lao động tại công trường cầu Cây Sung ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Chủ Nhật, 19:08, 17/05/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường dự án khắc phục cầu Cây Sung, ở xã Bình Minh (huyện Bình Sơn cũ) khiến 1 công nhân tử vong và 1 người bị thương.

Khoảng 16h30 phút ngày 16/5, trong quá trình thi công kéo cáp thanh dầm chịu lực để đổ bê tông tại dự án khắc phục cầu Cây Sung, xã Bình Minh, bất ngờ các tấm thép ở một đầu thanh dầm bị bung ra, dẫn đến tai nạn.

Hậu quả, ông Tạ Thành Trung (43 tuổi), trú tại số 140/20/6 Hoàng Hoa Thám, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi tử vong. Ông Lê Văn Như (57 tuổi), trú đường Hoàng Hoa Thám, phường Nghĩa Lộ bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Cả hai nạn nhân đều là công nhân của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Minh QN79. 

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh Thanh Thắng).

Sau vụ việc, thi thể nạn nhân tử vong đã được công nhân của công ty đưa về nhà riêng. Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động. Chiều nay (17/5), lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đến hiện trường làm việc với các bên liên quan, làm rõ vụ việc.

Bản thông tin công trình.

Trước đó, đêm 1/11/2025, mưa lớn kéo dài và nước lũ chảy xiết làm sập cầu Cây Sung cũ, gây chia cắt giao thông của khoảng 250 hộ dân trong vùng. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sau đó đã khẩn trương lắp đặt cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tháng 4/2026, dự án khẩn cấp khắc phục cầu Cây Sung được khởi công nhằm đảm bảo an toàn giao thông bền vững. Vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra trong quá trình thi công công trình cầu mới này.

Dự án khắc phục cầu Cây Sung, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi đang được triển khai.

Hiện, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân, cứu chữa người bị thương. Nguyên nhân sự việc phải chờ cơ quan chức năng kết luận.

Quảng Ngãi ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp hè

VOV.VN - Sáng 15/5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ hè và Năm Du lịch 2026. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 15/5/2026 đến ngày 30/8/2026.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: tai nạn lao động cầu Cây Sung tai nạn ở cầu Cây Sung dự án khắc phục cầu Cây Sung
Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh chết người
VOV.VN - Chiều nay (14/5), tại tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 2 vụ sét khiến 2 người tử vong. Chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân gặp nạn.

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Nối thành công bàn chân đứt lìa do tai nạn lao động tại Quảng Trị

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa nối thành công bàn chân trái bị đứt lìa hoàn toàn cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.

