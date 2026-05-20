  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường vẫn trong tình trạng nguy kịch

Thứ Tư, 22:46, 20/05/2026
VOV.VN - Chiều tối 20/5, tình trạng sức khỏe của nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tự tử nghi do bạo lực học đường vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hiện các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vẫn đang tích cực điều trị chống phù não và hỗ trợ thở máy.

Theo bà Trần Thị Kim Vân, mẹ ruột của cháu Đ.M.H. học sinh lớp 8A3 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, gia đình phát hiện cháu treo cổ tự tử khi vừa kết thúc thi học kỳ, trưa 15/5. Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Di Linh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng ở Bảo Lộc rồi tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM ngay trong chiều tối cùng ngày. Ngoài tình trạng hôn mê sâu, cháu còn bị tổn thương các đốt sống vùng cổ. Hiện tính mạng của Đ.M.H. vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Nam sinh Đ.M.H. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Bà Trần Thị Kim Vân cho biết, trước khi bi kịch xảy ra, cháu H. bị một nhóm học sinh trong trường đánh đập, đe dọa và gây áp lực tinh thần trong thời gian dài; thường xuyên bị ép nộp từ 10.000 đến 50.000 đồng mỗi ngày. Nếu không đưa đủ tiền sẽ bị cộng dồn sang hôm sau, đồng thời bị đánh đập, chửi bới và đe dọa cả trong trường lẫn trên đường đi học về.

Do không có tiền, cháu phải đi nhặt ve chai để có tiền đưa cho nhóm học sinh trên. Bà Trần Thị Kim Vân cho biết, cháu Huy nhiều lần bị đe dọa nếu kể lại sự việc cho phụ huynh sẽ bị đánh nặng hơn nên cháu đã âm thầm chịu đựng.

Đơn kêu cứu được cha mẹ cháu H. gửi tới cơ quan chức năng, nhà trường và các cơ quan báo chí, đề nghị làm rõ dấu hiệu bạo lực học đường, hành vi đe dọa, ép buộc đưa tiền cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan nhằm tránh xảy ra thêm những vụ việc tương tự.

Hiện các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Các trường học lúng túng xử lý hành vi bạo lực học đường vì "vướng" Thông tư 19

VOV.VN - Giáo viên cho rằng, khi Thông tư 19 coi xin lỗi là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh tiểu học, viết bản kiểm điểm là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh THCS và THPT thì trên thực tế nhà trường đã hoàn toàn không còn bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với học sinh.

Vụ giáo viên bị tố “tác động” vào đầu trẻ ở Hà Tĩnh: Không phải bạo lực học đường

VOV.VN - Trưa 14/4, lãnh đạo UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc giáo viên mầm non “tác động” vào đầu trẻ tại Trường Mầm non Bắc Hà không cấu thành hành vi bạo lực học đường hay đánh đập trẻ.

Đừng để bạo lực học đường trở thành “bình thường”

VOV.VN - Từ một mâu thuẫn nhỏ, nam sinh lớp 11 tại TP.HCM bị đánh hội đồng đến mức nhập viện, cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến đáng lo. Khi những xung đột vụn vặt dễ dàng leo thang thành hành vi nguy hiểm, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai và làm sao ngăn chặn từ gốc.

