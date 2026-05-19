Xác minh vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường

Thứ Ba, 17:53, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ nam sinh lớp 8 nghi bị bạo lực học đường trong thời gian dài, hiện đang nguy kịch sau khi treo cổ tự tử.

Theo văn bản gửi UBND xã Di Linh ngày 19/5,  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa nhận thông tin phản ánh của phụ huynh em Đ.M.H., học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh về việc em H. bị bạo lực học đường trong thời gian dài nên dẫn đến hành vi tự tử. Thông tin này cũng đã được gửi tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ và chuyển đến Bộ giáo dục và Đào tạo.

Em Đ.M.H. đang được cứu chữa tại bệnh viện

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đánh giá, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh và phụ huynh địa phương,  đề nghị UBND xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm. Đồng thời, yêu cầu địa phương chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Du ổn định tâm lý học sinh, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình em Đ.M.H..

Trước đó, theo thông tin từ gia đình em Đ.M.H, vào ngày 16/5, người thân phát hiện em H. trong tình trạng nguy kịch tại nhà riêng nên đưa đi cấp cứu. Hiện nam sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê. Trước đó, H. đã nhiều lần bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập, gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. H. cũng từng cho biết, đã phải đưa 10.000 đồng mỗi ngày cho một học sinh khác. Không có tiền, em phải đi nhặt ve chai bán để nộp.

Gia đình cho rằng việc bị đánh đập, ép buộc kéo dài đã khiến em rơi vào khủng hoảng tinh thần và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Vụ giáo viên bị tố “tác động” vào đầu trẻ ở Hà Tĩnh: Không phải bạo lực học đường

Đừng để bạo lực học đường trở thành “bình thường”

Hưng Yên siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, không để “lọt” bạo lực học đường

