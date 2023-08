Nạn nhân sống sót trong vụ nổ bình khí ở Bình Định bị bỏng toàn thân

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, nạn nhân Trần Cao Cư (30 tuổi), trú phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn bị thương trong vụ nổ bình khí oxy lỏng hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng vẫn còn nặng. Nạn nhân bị bỏng toàn thân ở mức độ nặng và nhiều vết thương phần mềm ở vùng ngực, bụng và bị chấn thương vùng khớp gối bên trái. Nạn nhân này đang được điều trị tại Khoa Ngoại Chấn thương - Bỏng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ nổ bình oxy lỏng.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Định đã khám nghiệm sơ bộ hiện trường vụ nổ và tiếp tục phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự Bộ Công an để điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Định phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Hiện đã khám nghiệm sơ bộ, sau đó mời Cục kỹ thuật hình sự vào có máy móc mới phân tích được. Tạm thời phải khoanh vùng hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra, chưa cho công ty sản xuất. Có thể là do tai nạn lao động, bình ô xy trục trặc về mặt kỹ thuật gì đó. Bây giờ, mình kiểm tra trục trặc do lỗi chủ quan hay khách quan".

Như VOV đưa tin, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 28/8, bình khí tại Công ty Cổ phần Thiên Phúc, Cụm Công nghiệp Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bất ngờ nổ lớn. Vụ nổ làm anh Đinh Văn Hưng (47 tuổi), trú xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định tử vong tại chỗ. Anh Trần Cao Cư (30 tuổi), trú phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.