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Nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc qua cơn nguy kịch sau ca can thiệp đặc biệt

Thứ Hai, 17:55, 13/07/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ lật ca nô ở Phú Quốc, nạn nhân nặng nhất đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị sau khi được các chuyên gia can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp. Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi người bệnh vừa nhồi máu cơ tim, vừa đa chấn thương, đuối nước, xuất huyết não.

Ngày 13/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô xảy ra tại vùng biển Phú Quốc để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều động các bác sĩ hồi sức cấp cứu, tim mạch cùng trang thiết bị chuyên sâu đến Phú Quốc phối hợp với Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Kiên Giang cứu chữa các nạn nhân.

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Bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Theo BS.CKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, người bệnh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng do đuối nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, đồng thời bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành và có bệnh nền đái tháo đường.

Các chuyên gia đánh giá đây là ca bệnh rất khó bởi điều trị nhồi máu cơ tim cần sử dụng thuốc chống đông và kháng kết tập tiểu cầu, trong khi người bệnh lại bị xuất huyết não, làm tăng nguy cơ chảy máu nếu can thiệp.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa và theo dõi diễn tiến, ê-kíp quyết định can thiệp mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc. BSCKII Lý Ích Trung, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, kết quả chụp mạch ghi nhận bệnh nhân bị tắc động mạch vành phải đoạn gần có huyết khối và hẹp 95% động mạch vành mũ (bán tắc).

Sau khoảng 2h can thiệp, ê-kíp đã đặt 2 stent để tái thông hai nhánh động mạch vành. Tuy nhiên, ngay sau can thiệp xuất hiện huyết khối trong lòng stent. Các bác sĩ phải hút huyết khối và xử trí ngay tại chỗ để duy trì dòng máu qua mạch vành. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện rối loạn nhịp tim và được đặt máy tạo nhịp tạm thời.

nan nhan vu lat ca no o phu quoc qua con nguy kich sau ca can thiep dac biet hinh anh 2
Chuyên gia đầu ngành trao đổi về tình hình bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Trung, khó khăn lớn nhất là phải cân bằng giữa nguy cơ tái tắc mạch vành với nguy cơ xuất huyết não tiến triển. Sau hội chẩn cùng các chuyên khoa thần kinh, bệnh nhân được chuyển sang phác đồ kháng kết tập tiểu cầu mạnh hơn khi tình trạng xuất huyết não ổn định.

Đến thời điểm chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, người bệnh vẫn trong tình trạng nặng nhưng huyết động và oxy máu đã cải thiện, xuất huyết não không tiến triển. Bệnh viện sẽ tiếp tục huy động nhiều chuyên khoa để điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến và triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhằm tăng cơ hội hồi phục cho người bệnh. 

“Tới thời điểm hiện tại, về phương diện tim mạch thì đã tái thông được 2 nhánh động mạch vành, tình trạng huyết động của bệnh nhân ổn định. Và mình sử dụng chuyển sang thuốc kháng kết tập tiểu cầu mạnh. Chúng tôi đã hội chẩn với các chuyên gia ở khoa Nội Thần kinh và Ngoại Thần kinh cho thấy tình trạng xuất huyết dưới nhện không nhiều”, BSCKII Lý Ích Trung nói.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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