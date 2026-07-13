Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Hoàn tất đưa các du khách sống sót rời đảo

Liên quan đến vụ lật cano chở du khách tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, theo UBND đặc khu Phú Quốc, sáng nay 13/7, bệnh nhân người Ấn Độ đã được các bác sỹ chuyên khoa của Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc và Bệnh viện Chợ Rẫy đưa lên TP. HCM để tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trên chuyến bay 9h35.

Bệnh nhân người Ấn Độ đã được các Bác sỹ chuyên khoa của Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc và Bệnh viện Chợ Rẫy đưa lên TP. HCM để tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trên chuyến bay 9h35.

Trước đó, trong ngày 12/7, 14 du khách Ấn Độ được cứu sống đã rời Phú Quốc đi TP. HCM hoặc xuất cảnh với tình trạng sức khỏe ổn định.

Chiều cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (sinh 1969, trú ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật có liên quan đến vụ chìm cano nêu trên.

Riêng 15 thi thể đã được đưa đến Trung Tâm Pháp Y TP. HCM để bảo quản, xử lý theo quy định và yêu cầu từ phía Ấn Độ.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc trao quà cho người nhà ca bệnh nặng.

Đến nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã đến sân bay quốc tế Phú Quốc thăm hỏi động viên người nhà bệnh nhân và trao tặng 88 triệu đồng (khoảng 3.400 USD). Hiện nay, chỉ còn 2 du khách được cứu sống cũng rời đảo lúc 14h chiều 13/7.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã thăm hỏi động viên và trao quà trực tiếp cho 2 du khách được cứu sống với số tiền 18 triệu đồng/người (khoảng 700USD/người), cho 3 người nhà nạn nhân không may 264 triệu đồng/người (khoảng 3.400USD/người). Số tiền còn lại sẽ trao tiếp ngay khi có thông tin phản hồi từ Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. HCM.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 11/7/2026 và Thông báo Kết luận số 795/TB-VP ngày 12/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng, các cơ quan chức năng tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai quyết liệt, nhanh chóng với mục đích bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, không để xảy ra sự cố tương tự, khẳng định Phú Quốc là điểm đến an toàn, thân thiện và trách nhiệm.