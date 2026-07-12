Doanh nghiệp du lịch Phú Quốc ngưng khai thác tour cano đi đảo sau sự cố lật tàu

Theo đó, nhiều công ty khai thác tour cano như Rooty Trip Phú Quốc, Jontour, cano Tâm Đăng Khoa… đều đồng loạt ra thông báo tạm ngưng hoạt động các tour cano từ Cảng quốc tế An Thới đi các đảo.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh tour cano tại Phú Quốc đồng loạt hủy tour cano sau sự cố lật cano tại Hòn Mây Rút Ngoài.

Công ty Rooty Trip Phú Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân, gia đình và những người bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo tạm dừng tổ chức các chương trình Tour cano đảo khởi hành ngày 12/7/2026 cho đến khi có thông báo mới cũng như hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng. Công ty Rooty Trip cho biết, tất cả khách ghép đi 2 loại tour cano đảo & cano đảo + cáp treo khoảng 90 khách, còn lại là các tour cano đi riêng (không ghép đoàn) cũng được đổi lịch trình khác thay thế.

Công ty cano Tâm Đăng Khoa ở An Thới cũng hủy hơn 20 tour cano phục vụ du khách nước ngoài tham quan đảo Phú Quốc và hoàn trả lại tiền cho du khách đặt cọc trước.

Các tàu kinh doanh dịch vụ du lich trên biển ở Cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Theo thông tin từ đặc khu Phú Quốc, địa phương hiện có hơn 100 cano chở khách tham quan đảo, nhưng chỉ khoảng 70 phương tiện đủ điều kiện hoạt động theo cấp SB (là ký hiệu phân cấp kỹ thuật của Đăng kiểm Việt Nam dành cho các phương tiện thuỷ được thiết kế và đóng đủ tiêu chuẩn để hoạt động an toàn ở vùng ven biển hoặc các vùng nước đảo, chiều cao sóng cho phép lên tới 2,5m); số còn lại không đủ điều kiện khai thác đã bị đoàn kiểm tra lập biên bản đình chỉ. Địa phương siết chặt quản lý nhằm chấn chỉnh kịp thời các nguy cơ mất an toàn, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, bền vững.