Nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về người khuyết tật

Thứ Năm, 11:55, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 916/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước về quyền của người khuyết tật và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban về quyền của người khuyết tật (Kế hoạch).

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của Hiến pháp năm 2013, các quy định pháp luật có liên quan và các nội dung của Kế hoạch thực hiện Công ước về quyền của người khuyết tật tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước về quyền của người khuyết tật (Công ước CRPD).

Nhiệm vụ của Kế hoạch là tiếp tục nội luật hóa và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thực thi Công ước và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban về quyền của người khuyết tật; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về người khuyết tật và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban về quyền của người khuyết tật; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo về Công ước CRPD và pháp luật Việt Nam về quyền của người khuyết tật, về nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong việc thực thi Công ước CRPD và các khuyến nghị của Ủy ban về quyền của người khuyết tật; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế để triển khai hiệu quả Công ước CRPD và khuyến nghị của Ủy ban về quyền của người khuyết tật; tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ báo cáo định kỳ, đột xuất theo Công ước CRPD, các khuyến nghị của Ủy ban về quyền của người khuyết tật theo Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế năm 2025.

Nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về người khuyết tật. (Ảnh minh họa - Vụn Art)

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện các chính sách

Theo Kế hoạch, các cơ quan chức năng liên quan rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về người khuyết tật, xác định rõ những vấn đề, nội dung còn chồng chéo, chưa có hướng dẫn cụ thể, khó áp dụng ở cấp cơ sở để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; xây dựng các quy trình, tiêu chí định lượng đánh giá kết quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác người khuyết tật đối với từng ngành, từng cấp ở trung ương và địa phương.

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về người khuyết tật theo chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành và chính quyền địa phương hai cấp. Đảm bảo việc phân cấp theo định hướng Trung ương chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, pháp luật, quy trình...., địa phương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, giám sát thực địa. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác về người khuyết tật.

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực công tác về người khuyết tật; bảo đảm nguồn lực thực thi chính sách, pháp luật về người khuyết tật...

PV/VOV.VN
Tag: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà Quyết định số 916/QĐ-TTg Công ước quyền của người khuyết tật Ủy ban về quyền của người khuyết tật
