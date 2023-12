Nâng cấp cơ sở vật chất trong trường bán trú: Trách nhiệm không của riêng ai

Kiên cố hóa các lớp học, sân chơi cho trẻ mẫu giáo, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các công trình phụ trợ khác là một trong những nội dung quan trọng trong Tiểu dự án 1 về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc Dự án 9 về Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tỉnh miền núi Sơn La có hơn 600 cơ sở giáo dục; trong đó có không ít trường học, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với cơ sở vật chất học tập và sinh hoạt bán trú còn thiếu thốn... Việc nâng cấp cơ sở vật chất để bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh nói chung, trong đó có đảm bảo phòng cháy, chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, các đơn vị trường học mà cần sự chung tay, ý thức, trách nhiệm của cả cộng đồng.

Vụ cháy xảy ra vào sáng ngày 26/11 tại khu bán trú của Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, Sơn La đã khiến 1 học sinh lớp 9 không may thiệt mạng. Cơ sở vật chất, vật dụng sinh hoạt và đồ dùng học tập của hơn 170 học sinh bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy khu bán trú tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp (Sơn La)

Vượt lên mất mát, đau thương, cùng sự quan tâm hỗ trợ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhà trường đã nhanh chóng ổn định tâm lý, cuộc sống học sinh khu bán trú và duy trì hoạt động dạy học ngay sau sự cố.

Ông Trần Văn Chiến, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Huyện đã kịp thời ủng hộ chăn đệm, đảm bảo chỗ ngủ ngay đêm 26. Cho đến hôm nay vẫn tiếp tục được các mạnh thường quân trên cả nước kết nối để ủng hộ cho các cháu và gia đình học sinh thiệt mạng. Sau khi vụ cháy xảy ra, nhà trường kiên quyết không làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, không để học sinh nghỉ học. BGH họp quyết định tiếp tục cho các em học, với hình thức sử dụng phòng học cho các cháu nghỉ, chuyển sang học 2 ca"

7/16 phòng học được bố trí thành nơi ở tạm thời cho học sinh khu bán trú. Ngoài những chiếc giường tầng còn sử dụng được, nhà trường sắp xếp trải đệm trên sàn lớp học, đảm bảo đủ chỗ ngủ nghỉ, sinh hoạt cho học sinh.

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà bán trú.

Theo ông Trần Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang, trong thời gian chờ khu bán trú mới được xây dựng, công tác phòng cháy, bảo đảm an toàn cho học sinh càng được nhà trường chú trọng.

"Ban giám hiệu đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên quan tâm, tăng cường quản lý học sinh trong và ngoài giờ học; quan tâm hơn nữa đến việc phòng cháy nổ. Nhà trường đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, rà soát lại bình chữa cháy. Hiện, nhà bán trú đã được các cấp quan tâm cho chủ trương đầu tư rồi, rất mong là được xây dựng trong thời gian sớm nhất có thể để nhà trường chuyển các cháu về đó ở, trả lại phòng học cho nhà trường, trở lại học 1 ca để ổn định việc học tập", ông Chiến nói.

Tại Trường PTDT Bán trú THCS Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La, dãy nhà bán trú được xây dựng từ năm 2007 cùng các công trình bếp nấu, nhà ăn cũng đã xuống cấp. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản xa trung tâm về sinh hoạt tập trung. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực phối hợp với Công an huyện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Những gì còn sót lại sau vụ cháy.

Thầy giáo Lê Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Hàng năm nhà trường tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhằm cải thiện và nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong nhà trường. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của nhà trường thường xuyên tự kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy, kiểm tra việc đun nấu của bếp ăn bán trú; khu vực nhà bán trú của học sinh... Đồng thời thường xuyên đôn đốc giáo viên, nhân viên của nhà trường nâng cao ý thức phòng cháy, không sử dụng ngọn lửa trần và không câu nối điện trái quy định".

Không chỉ các đơn vị trường học, việc phòng cháy chữa cháy đã và đang được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, vào cuộc. Như tại xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp – một trong những xã xa nhất và còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La.

Ông Phan Thanh Lăng, Bí thư đảng uỷ xã thông tin: "Chúng tôi đã giao công an xã tham mưu cho đảng uỷ, UBND và phối hợp với Ban chỉ huy quân sự của xã để làm sao đảm bảo PCCC. Với các nhà tầng rà soát lại các bình cứu hoả, các trường học xem xét chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị các trang thiết bị, bố trí chăn màn phòng ở các cháu cho gọn gàng, phải thoáng, dây điện không để vướng. Xã cũng luôn luôn chỉ đạo và kiểm tra các phòng làm việc, hạn chế tối đa các vật liệu dễ cháy".

Hiện trường vụ cháy

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La, hiện nay công tác PCCC ở các cơ sở giáo dục đã được quan tâm chú trọng; một số trường học đã trang bị phương tiện chữa cháy hiện đại; lực lượng PCCC cơ sở, cán bộ, giáo viên, học sinh được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về công tác PCCC, đáp ứng yêu cầu xử lý tình huống cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của một số cơ sở trường học chưa nghiêm túc. Đặc biệt là một số trường bố trí mật độ học sinh ở còn đông, vượt quá số lượng cho phép; việc lắp đặt, trang bị hệ thống điện không theo thiết kế được duyệt và vượt quá phụ tải. Việc trang bị phương tiện, kiến thức về PCCC cho lực lượng tại chỗ chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý tình huống cháy nổ xảy ra....

Những tồn tại hạn chế này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan vì các hạng mục công trình xây dựng ở nhiều giai đoạn khác nhau, có những trường học đã xây dựng trước khi luật PCCC ban hành.

Học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang được bố trí ở tạm thời trong các phòng lớp học.

"Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Thành lập 3 đoàn kiểm tra phối hợp với điện lực, xây dựng và sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, cấp xã tiến hành kiểm tra thí điểm với các trường lớp học nội trú, bán trú trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời chỉ đạo CA cấp huyện, xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót về PCCC để hướng dẫn cơ sở khắc phục kịp thời. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về PCCC nhằm loại trừ những nguyên nhân gây cháy ngay tại cơ sở", Thượng tá Nguyễn Văn Tiến cho hay.