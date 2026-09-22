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Nâng mức cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù lên 200 triệu đồng

Thứ Ba, 22:51, 22/09/2026
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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về đối tượng được vay vốn; mức vay sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; chính sách vay vốn đi làm việc ở nước ngoài.

Mở rộng đối tượng được vay vốn

Cụ thể, Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 về phạm vi điều chỉnh:

"Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, bao gồm:

1. Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

2. Cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm".

Như vậy, Quyết định 44/2026/QĐ-TTg mở rộng đối tượng được vay vốn là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sửa quy định về điều kiện vay vốn

Quyết định 44/2026/QĐ-TTg cũng sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 về điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù:

"Người chấp hành xong án phạt tù: Có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định này. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 10 năm (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là 5 năm).

Trường hợp vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì người chấp hành xong án phạt tù đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật".

Quyết định 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3: "Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh đang có dư nợ các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thì tổng dư nợ cho vay của người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh theo Quyết định này và các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định tại Quyết định này".

nang muc cho vay doi voi nguoi chap hanh xong an phat tu len 200 trieu dong hinh anh 1

Nâng mức cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù lên 200 triệu đồng 

Một điểm đáng chú ý là Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 của Điều 6 về mức vốn cho vay:

1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là tối đa 4 triệu đồng).

2. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

a) Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 200 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là tối đa 100 triệu đồng);

b) Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg tương ứng là tối đa 2 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng);

c) Người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm nhưng tổng số tiền vay không vượt quá mức vay tối đa theo quy định tại điểm a và b khoản này".

Bổ sung chính sách vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Bên cạnh đó, Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau:

"Đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Mức cho vay tối đa là 100% tổng chi phí khách hàng phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp, không bao gồm các khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định.

Căn cứ vào nguồn vốn, tổng chi phí người lao động phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài, các khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ kê khai tại hồ sơ vay vốn và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận, thống nhất với đối tượng vay vốn để xem xét, quyết định mức vay cụ thể".

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 20/11/2026.

PV/Baochinhphu.vn
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