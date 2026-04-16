Nắng nóng, bếp củi và nỗi lo cháy nhà ở vùng cao Đà Nẵng

Cháy nhà là nỗi lo của bà con vùng núi cao thành phố Đà Nẵng. Nắng nóng kéo dài, nỗi lo ấy càng lớn. Hàng ngày, bà con đun nấu bằng củi nhưng nhiều khi lửa chưa tắt hẳn đã rời bếp. Chỉ một sơ suất nhỏ, lửa có thể bùng lên, lan rất nhanh sang nhà bên cạnh. Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ cháy, thiêu rụi tài sản, đe dọa tính mạng người dân.

Nhiều vụ hỏa hoạn tại miền núi TP Đà Nẵng khiến nhà cửa, tài sản của người dân bị thiêu rụi

Còn nhớ, vụ cháy 5 ngôi nhà liền kề ở làng Arầng, xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây. Chỉ sau một đêm, nhiều gia đình mất sạch tài sản, không còn nhà để ở. Đó không phải chuyện hiếm. Những năm gần đây, nhiều vụ cháy tương tự vẫn xảy ra. Nguy cơ vẫn còn rất cao khi củi, vật liệu dễ cháy còn chất trong nhà, bếp đặt gần đó, trời lại hanh khô kéo dài, nhà cửa thì ở sát nhau, rất dễ cháy lan. Bà Ploong Thị Bứa, sống tại xã A Vương, thành phố Đà Nẵng nói: Thời gian qua, từ những hướng dẫn rất cụ thể của lực lượng chức năng, người dân chú ý hơn trong phòng cháy ngay từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Cuối tháng 10 năm 2022, một vụ cháy lớn xảy ra tại xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ làm một nhà dân bị thiêu rụi

“Tôi sẽ cẩn thận nhiều hơn và không để củi ở trên và nấu rượu ở dưới nữa. Nếu như xảy ra cháy thì lấy bình xịt phòng cháy chữa cháy, nếu cần thì có thể lấy nước ra để mình tạt vào”, bà Ploong Thị Bứa chia sẻ.

Công an xã A Vương hướng dẫn trực tiếp tại bếp, chỉ rõ nguy cơ cháy và cách sắp xếp củi, than an toàn.

Đúng như lời bà Ploong Thị Bứa vừa nói, để tuyên truyền phòng cháy, Công an xã A Vương không nói chung chung mà “cầm tay chỉ việc”. Đứng ngay bên bếp, họ hướng dẫn bà con cách xếp lại đống củi, tách xa lửa. Nấu xong thì dập than cho kỹ. Trước khi ra khỏi nhà, nhớ nhìn lại bếp một lần. Làm những việc nhỏ thôi nhưng phòng được mối họa lớn. Rồi những buổi tập huấn cũng được tổ chức ngay tại thôn. Công an xã cầm bình chữa cháy, tập cách dập lửa, tập xử lý khi có cháy. Bà con xem, rồi làm theo từng động tác. Thấy hiệu quả, người dân tham gia ngày một đông. Học xong, nhiều nhà tự mua bình chữa cháy để sẵn trong nhà. Phong trào “nhà tôi có bình chữa cháy” vì thế lan tỏa khắp 16 thôn ở xã A Vương. Câu chuyện phòng cháy giờ đã thành việc chung của cả làng. Mỗi nhà tự lo trước, rồi nhắc nhau cùng giữ.

Các buổi tập huấn phòng cháy, chữa cháy được tổ chức ngay tại thôn, thu hút đông người dân tham gia

Trung úy Ploong Nái, Công an xã A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết, những ngày này, Công an xã xuống tận từng thôn, từng nhà, hướng dẫn bà con cách phòng cháy: “Ở đây, nhà của người dân nối liền nhau, đặc biệt phần lớn làm bằng gỗ. Vì vậy, khi lỡ bùng cháy thì rất nguy hiểm, lửa sẽ lan rất nhanh sang các nhà bên cạnh”.

Công an xã hướng dẫn cụ thể từng thao tác sử dụng bình chữa cháy cho người dân

Ở vùng núi cao, nhất là các xã biên giới của thành phố Đà Nẵng, việc phòng cháy không làm riêng lẻ. Lực lượng chức năng xuống cơ sở nhiều hơn. Bà con cũng tham gia phòng cháy nhiều hơn. Hầu hết các thôn giờ đã có tổ phòng cháy chữa cháy cộng đồng. Khi có việc, lực lượng này phối hợp với kiểm lâm, với người giữ rừng. Sẵn sàng xử lý từ sớm, từ xa, không để cháy lan rộng. Trước nguy cơ cháy trong mùa nắng nóng, địa phương cũng có những cách làm rất cụ thể.

Người dân xã A Vương thực hành dập lửa, làm quen kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết: "Nắng nóng, địa phương không chủ quan, hiện nay, công an xã cũng như các cấp chính quyền trên địa bàn xã A Vương đang đồng loạt tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại hộ gia đình”.

Nhiều hộ dân chủ động trang bị bình chữa cháy tại nhà, lan tỏa phong trào phòng cháy trong cộng đồng

Cháy xảy ra bất ngờ, nếu chậm vài phút là thiêu rụi cả dãy nhà. Nắng nóng còn kéo dài. Nguy cơ vẫn còn đó. Giữ được nhà hay không, nhiều khi bắt đầu từ chính cái bếp trong mỗi gia đình, từ việc dập tắt lửa sau mỗi bữa ăn. Chính ý thức của từng người và sự chủ động ngay tại cơ sở có thể ngăn ngừa được hỏa hoạn.