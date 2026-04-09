Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế

Thứ Năm, 11:00, 09/04/2026
VOV.VN - Những ngày qua trên nhiều tuyến phố ở Huế, dòng người thưa thớt hẳn; ai cũng vội vã để tránh nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nhịp sống thường ngày của người dân bị đảo lộn đáng kể.

Dọc bờ Sông Hương, dưới những tán cây xanh còn đủ sức che nắng, một nhịp sống khác lại diễn ra. Những chiếc võng được mắc tạm, đung đưa theo làn gió yếu ớt. Vài người lao động tranh thủ chợp mắt, số khác ngồi lặng lẽ nghỉ chân, chờ qua giờ nắng gắt để tiếp tục mưu sinh.

Người dân tìm chỗ tán cây mát để tránh nắng nóng

Ông Nguyễn Văn Quyến, ở phường Phú Xuân, thành phố Huế chia sẻ: “Nắng nóng bà con ra đây nghỉ ngơi, những người họ đi làm, buổi trưa họ nghỉ, họ ra đây treo võng để nghĩ cho mát, đến 1 giờ, 2 giờ họ đi làm. Dân ra đây nhiều lắm vì nơi đây có nhiều cây mát”. 

Người lao động ở thành phố Huế trùm kín mít vận chuyển hàng hóa giữa nắng nóng

Trong những ngôi nhà đóng kín cửa, quạt và điều hòa hoạt động hết công suất nhưng vẫn không làm dịu đi được oi bức. Những ngày này, tại các cơ sở y tế, số bệnh nhân là người già và trẻ nhỏ có dấu hiệu gia tăng. Không ít gia đình buộc phải giữ con trẻ trong nhà, hạn chế tối đa việc ra ngoài.

Người dân treo võng nghỉ trưa ven sông Hương

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, người dân thành phố Huế lo lắng: “Nắng nóng thì thấy gay gắt, nhất là người già và trẻ con ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, ăn uống kém so với bình thường. Các sinh hoạt như vui chơi giải trí của trẻ con bị hạn chế nhiều, vì nắng nóng quá người ta không cho trẻ con ra đường được, nhiều nhà cũng dùng điều hòa nhưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ con”. 

Nắng nóng gay gắt, những người lớn tuổi tìm chỗ dưới gốc cây để tránh nắng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, nhiệt độ đo trong lều khí tượng những ngày qua phổ biến từ 37 đến 39 độ C, song nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn vài độ. Dự báo, đợt nắng nóng gay gắt này sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới. Cùng với nắng nóng, nguy cơ cháy nổ cũng gia tăng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế khuyến cáo: “Bà con cực kỳ lưu ý tác hại của nắng nóng, phải đảm bảo sức khỏe trong khung giờ đặc biệt từ 11 giờ đến 15 giờ, chú ý khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nắng nóng phải đảm bảo bảo hộ lao động an toàn, tránh sốc nhiệt, đủ nước. Thứ hai là khi nắng nóng, nhu cầu dùng điện sẽ tăng rất cao nên nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, các khu chợ, khu đô thị…”.

Trên đường phố Huế

Nắng nóng vẫn còn tiếp diễn và cuộc sống của người dân Huế vẫn đang phải thích nghi từng ngày. Giữa cái oi bức của mùa hè, những bóng cây ven sông, những khoảng lặng nghỉ trưa… trở thành chốn bình yên nhỏ bé, giúp người dân vượt qua những ngày nắng gắt khắc nghiệt.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
