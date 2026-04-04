Nắng nóng lan rộng miền Trung, có nơi vượt 38°C

Thứ Bảy, 09:18, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 1–2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có thể vượt 38°C, độ ẩm thấp gây cảm giác oi bức, khô nóng kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (ngày 3/4), khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37°C, một số nơi vượt 38°C như Con Cuông (Nghệ An) 39,3°C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,0°C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 38,3°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 40–50%.

nang nong lan rong mien trung, co noi vuot 38 c hinh anh 1
Nhiều nơi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì và có xu hướng mở rộng. Cụ thể, ngày 4/4, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm thấp nhất phổ biến 45–50%.

Đến ngày 5/4, phạm vi nắng nóng mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40–45%.

Trong hai ngày 4–5/4, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45–50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng ở nhiều khu vực.

Dự báo chi tiết:

du_bao.jpg

Từ ngày 6/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Thời tiết ngày 4/4: Mưa dông diện rộng ở miền Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng
VOV.VN - Ngày 4/4, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau giảm dần. Trong khi đó, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi gay gắt; nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh được cảnh báo trên nhiều khu vực.

Bác sĩ cảnh báo: Nắng nóng và sai lầm khi uống nước dễ hại thận
Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Đáng lo ngại, nhiều thói quen tưởng vô hại có thể gây rối loạn điện giải, góp phần hình thành sỏi thận.

Nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm tại Hà Tĩnh, có thể vượt 40 độ C trong mùa hè 2026
VOV.VN - Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh nắng nóng năm 2026 sẽ xuất hiện nhiều hơn, kéo dài nhiều ngày và gay gắt hơn năm 2025.

