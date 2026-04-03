Thời tiết ngày 4/4: Mưa dông diện rộng ở miền Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng

Thứ Sáu, 21:00, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/4, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau giảm dần. Trong khi đó, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi gay gắt; nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh được cảnh báo trên nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 3 đến ngày 5/4, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với mưa dông xuất hiện xen kẽ nắng nóng.

Tại khu vực Bắc Bộ, từ chiều tối 3 đến sáng sớm 4/4, nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to; riêng Lai Châu và Điện Biên chỉ xuất hiện mưa vài nơi. Sau đó, lượng mưa có xu hướng giảm dần. Từ đêm 4 đến ngày 5/4, thời tiết chuyển biến tích cực hơn với mưa rải rác vài nơi, trưa chiều trời nắng; khu vực Tây Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc của dải đất này, trong ngày 4/4 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Ở các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, ban ngày trời nắng, một số nơi có nắng nóng. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 3, ngày 4/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Thời tiết hôm nay 3/4: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc Bộ

VOV.VN - Dự báo: từ chiều tối 3/4 đến sáng sớm 4/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
Thời tiết hôm nay 2/4: Bắc Bộ nắng nhẹ, Nam Bộ nắng nóng, đề phòng dông lốc

VOV.VN - Ngày 2/4, thời tiết cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, trong khi chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa rào, dông cục bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong các cơn dông.

Thời tiết hôm nay 1/4: Miền Bắc mưa dông rải rác, Nam Bộ nắng nóng gia tăng

VOV.VN - Ngày 1/4, khu vực miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều hửng nắng; trong khi đó, miền Trung và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, đặc biệt tại miền Đông Nam Bộ.

Thời tiết hôm nay 31/3: Nắng nóng diện rộng, nhiều nơi trên 37 độ C

VOV.VN - Hôm nay 31/3, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, có nơi trên 37 - 38 độ; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

