Thời tiết ngày 4/4: Mưa dông diện rộng ở miền Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 3 đến ngày 5/4, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với mưa dông xuất hiện xen kẽ nắng nóng.

Tại khu vực Bắc Bộ, từ chiều tối 3 đến sáng sớm 4/4, nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to; riêng Lai Châu và Điện Biên chỉ xuất hiện mưa vài nơi. Sau đó, lượng mưa có xu hướng giảm dần. Từ đêm 4 đến ngày 5/4, thời tiết chuyển biến tích cực hơn với mưa rải rác vài nơi, trưa chiều trời nắng; khu vực Tây Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc của dải đất này, trong ngày 4/4 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Ở các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, ban ngày trời nắng, một số nơi có nắng nóng. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 3, ngày 4/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.