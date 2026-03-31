Nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm tại Hà Tĩnh, có thể vượt 40 độ C trong mùa hè 2026

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, năm 2026 tình hình thời tiết, thiên tai được dự báo không phức tạp như năm 2025; số lượng bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ có xu hướng giảm.

Bảo dưỡng tram đo tự động. (Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là nắng nóng được nhận định sẽ xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm trước.

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc đơn vị cho biết, tổng lượng mưa năm nay xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm, trong đó khu vực miền núi có nguy cơ thiếu hụt lượng mưa.

Thực tế cho thấy, nắng nóng đã xuất hiện với cường độ cao ngay từ cuối tháng 3. Ngày 30/3, nhiều địa phương miền núi như Hương Sơn, Hương Khê ghi nhận nhiệt độ lên tới 39 độ C; khu vực Kỳ Anh cũng đạt mức tương tự.

Đáng chú ý, nắng nóng năm nay xuất hiện muộn hơn so với các năm 2023, 2024 nhưng lại đến sớm hơn năm 2025 và sớm hơn trung bình nhiều năm. Ngay trong đợt nắng nóng đầu tiên, nền nhiệt đã tăng cao, được đánh giá là dấu hiệu cho một mùa hè khắc nghiệt.

Dự báo cao điểm nắng nóng sẽ rơi vào các tháng 5 và 6, với nhiều ngày nhiệt độ vượt ngưỡng 39 độ C, thậm chí có thể đạt 40 - 41 độ C và kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp.

Riêng ngày 31/3, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng toàn tỉnh Hà Tĩnh, nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 36,5 đến 38,3 độ C.