  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm tại Hà Tĩnh, có thể vượt 40 độ C trong mùa hè 2026

Thứ Ba, 17:08, 31/03/2026
VOV.VN - Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh nắng nóng năm 2026 sẽ xuất hiện nhiều hơn, kéo dài nhiều ngày và gay gắt hơn năm 2025.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, năm 2026 tình hình thời tiết, thiên tai được dự báo không phức tạp như năm 2025; số lượng bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ có xu hướng giảm.

Bảo dưỡng tram đo tự động. (Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là nắng nóng được nhận định sẽ xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm trước.

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc đơn vị cho biết, tổng lượng mưa năm nay xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm, trong đó khu vực miền núi có nguy cơ thiếu hụt lượng mưa.

Thực tế cho thấy, nắng nóng đã xuất hiện với cường độ cao ngay từ cuối tháng 3. Ngày 30/3, nhiều địa phương miền núi như Hương Sơn, Hương Khê ghi nhận nhiệt độ lên tới 39 độ C; khu vực Kỳ Anh cũng đạt mức tương tự.

Đáng chú ý, nắng nóng năm nay xuất hiện muộn hơn so với các năm 2023, 2024 nhưng lại đến sớm hơn năm 2025 và sớm hơn trung bình nhiều năm. Ngay trong đợt nắng nóng đầu tiên, nền nhiệt đã tăng cao, được đánh giá là dấu hiệu cho một mùa hè khắc nghiệt.

Dự báo cao điểm nắng nóng sẽ rơi vào các tháng 5 và 6, với nhiều ngày nhiệt độ vượt ngưỡng 39 độ C, thậm chí có thể đạt 40 - 41 độ C và kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp.

Riêng ngày 31/3, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng toàn tỉnh Hà Tĩnh, nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 36,5 đến 38,3 độ C.

Tag: hà tĩnh nắng nóng thời tiết gay gắt.
Tin liên quan

Hôm nay (31/3), từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C
Hôm nay (31/3), từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN - Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới Ngày 31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ

Hôm nay (31/3), từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Hôm nay (31/3), từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN - Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới Ngày 31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ

Thời tiết hôm nay 30/3: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, nhiều nơi vượt 35 độ C
Thời tiết hôm nay 30/3: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, nhiều nơi vượt 35 độ C

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 30/3, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, có nơi gay gắt trên 35 độ C. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Thời tiết hôm nay 30/3: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, nhiều nơi vượt 35 độ C

Thời tiết hôm nay 30/3: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, nhiều nơi vượt 35 độ C

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 30/3, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, có nơi gay gắt trên 35 độ C. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Nóng thế giới ngày 28/3: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran
Nóng thế giới ngày 28/3: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran; Mỹ tính đưa thêm 10.000 quân tới Trung Đông; Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa…

Nóng thế giới ngày 28/3: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran

Nóng thế giới ngày 28/3: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump để ngỏ khả năng kiểm soát dầu mỏ Iran; Mỹ tính đưa thêm 10.000 quân tới Trung Đông; Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa…

