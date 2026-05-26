Nắng nóng như "chảo lửa" ở Bắc Bộ và Trung Bộ bao giờ mới chấm dứt?

Thứ Ba, 10:00, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ đặc biệt gay gắt, khiến nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Không khí oi bức kéo dài từ sáng tới tối khiến người dân vật vã chống chọi, trong khi nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và sốc nhiệt tăng cao trên diện rộng.

Theo ghi nhận ngày 25/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C.

Hàng loạt điểm đo ghi nhận mức nhiệt cực cao như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,8 độ C; Láng (Hà Nội) 40,7 độ C; Bắc Ninh 40,5 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,5 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 40,3 độ C và Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C.

Tại Hà Nội, mặt đường nhựa bỏng rát, nhiều tuyến phố gần như “hun nóng” người đi đường. Nhiều lao động ngoài trời phải tìm mọi cách tránh nắng khi nhiệt độ thực tế ngoài trời được cảnh báo có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, đặc biệt ở khu vực nhiều bê tông và phương tiện giao thông dày đặc.

Không chỉ miền Bắc, các khu vực từ Đà Nẵng đến Tây Nguyên cũng chìm trong cái nóng gay gắt. Tuyên Quang ghi nhận 39,3 độ C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39,4 độ C, trong khi Tuy Hòa tiến sát ngưỡng 40 độ C. Độ ẩm không khí giảm mạnh xuống còn khoảng 40-50% khiến cảm giác nóng rát, khô hanh càng trở nên khắc nghiệt.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: “Đợt nắng nóng gay gắt lần này có thể nói là gay gắt nhất từ đầu năm đến nay. Trong hai ngày 26-27/5, nắng nóng tiếp tục duy trì ở mức đỉnh điểm tại đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9h đến 19h mỗi ngày".

Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt với nền nhiệt từ 36-38 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C.

Đáng lo ngại, thời tiết khô nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng ở nhiều địa phương do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt đặc biệt cao đối với người lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ.

Theo dự báo, từ ngày 28/5, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn tại Bắc Bộ, giúp nền nhiệt giảm đáng kể và chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây nên tình trạng oi bức còn kéo dài thêm vài ngày trước khi giảm dần.

Đến 30/5, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ được dự báo sẽ chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo người dân không nên chủ quan bởi thời điểm giao mùa dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 11h đến 16h, bổ sung đủ nước, sử dụng điện an toàn và theo dõi sát các bản tin thời tiết để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của khí hậu.

Báo động cháy rừng khi nhiệt độ nhiều nơi chạm mức 40 độ C

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt đang bao trùm hàng loạt tỉnh miền Trung với nhiệt độ nhiều nơi tiến sát ngưỡng 40 độ C, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát đi văn bản khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường tối đa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: nắng nóng cực đoan nhiệt độ vượt 40 độ C thời tiết miền Bắc nắng nóng miền Trung Hà Nội nắng nóng dự báo thời tiết sốc nhiệt cháy rừng biến đổi khí hậu đợt nóng lịch sử thời tiết 24h dự báo thời tiết nhiệt độ hôm nay thời tiết ngày mai Nắng nóng
Bắc Bộ chuẩn bị đón "cơn mưa vàng" hạ nhiệt trong những ngày tới
Bắc Bộ chuẩn bị đón "cơn mưa vàng" hạ nhiệt trong những ngày tới

VOV.VN - Sau nhiều ngày chìm trong nắng nóng gay gắt như “chảo lửa”, Bắc Bộ sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt khi mưa dông gia tăng từ ngày 28/5. Cơ quan khí tượng nhận định đây sẽ là đợt “mưa vàng” giúp chấm dứt nắng nóng diện rộng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân.

Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị hứng chịu nắng nóng gay gắt, có nơi lên trên 40 độ C
Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị hứng chịu nắng nóng gay gắt, có nơi lên trên 40 độ C

VOV.VN - Từ ngày 22/5 đến 27/5, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có thể phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt thực tế ngoài trời có nơi lên trên 40 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe khi tiếp xúc trực tiếp ngoài trời.

