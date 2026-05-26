Báo động cháy rừng khi nhiệt độ nhiều nơi chạm mức 40 độ C

Theo ghi nhận, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng cùng các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đang trở thành “tâm điểm” của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt đặc biệt cao như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C; Vinh, Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C; Đồng Hới, Ba Đồn 39,2 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt có khả năng tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực rừng khô, dễ bắt lửa.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo các văn bản chỉ đạo trước đó.

Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; rà soát, bổ sung phương án chữa cháy; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị và hậu cần để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ rừng và sử dụng lửa an toàn cũng được nhấn mạnh. Các hành vi đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì hoặc dùng lửa gần rừng có nguy cơ gây cháy sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội và Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng. Khi xảy ra cháy rừng, các địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để dập lửa nhanh nhất, hạn chế tối đa thiệt hại.

Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan với nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động đỏ tại nhiều địa phương miền Trung.