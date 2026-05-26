Báo động cháy rừng khi nhiệt độ nhiều nơi chạm mức 40 độ C

Thứ Ba, 09:13, 26/05/2026
VOV.VN - Nắng nóng gay gắt đang bao trùm hàng loạt tỉnh miền Trung với nhiệt độ nhiều nơi tiến sát ngưỡng 40 độ C, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát đi văn bản khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường tối đa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo ghi nhận, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng cùng các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đang trở thành “tâm điểm” của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt đặc biệt cao như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C; Vinh, Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C; Đồng Hới, Ba Đồn 39,2 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt có khả năng tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực rừng khô, dễ bắt lửa.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo các văn bản chỉ đạo trước đó.

Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; rà soát, bổ sung phương án chữa cháy; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị và hậu cần để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ rừng và sử dụng lửa an toàn cũng được nhấn mạnh. Các hành vi đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì hoặc dùng lửa gần rừng có nguy cơ gây cháy sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội và Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng. Khi xảy ra cháy rừng, các địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để dập lửa nhanh nhất, hạn chế tối đa thiệt hại.

Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan với nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động đỏ tại nhiều địa phương miền Trung.

Bắc Bộ chuẩn bị đón "cơn mưa vàng" hạ nhiệt trong những ngày tới

VOV.VN - Sau nhiều ngày chìm trong nắng nóng gay gắt như “chảo lửa”, Bắc Bộ sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt khi mưa dông gia tăng từ ngày 28/5. Cơ quan khí tượng nhận định đây sẽ là đợt “mưa vàng” giúp chấm dứt nắng nóng diện rộng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: nắng nóng miền Trung cháy rừng thời tiết cực đoan El Nino nhiệt độ 40 độ C cảnh báo cháy rừng Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo thời tiết phòng cháy chữa cháy rừng biến đổi khí hậu
Giữa nắng nóng gay gắt, bật điều hòa 25-28 độ C là an toàn cho sức khỏe?
Hàng trăm người chữa cháy rừng trồng ven biển ở Quảng Trị giữa nắng nóng

VOV.VN - Tối 25/5, lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ). Vụ cháy gây thiệt hại nhiều diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng ven biển.

Thời tiết hôm nay 26/5: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 26/5, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục hứng đợt nắng nóng gay gắt đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài trong ngày, trong khi chiều tối và đêm một số khu vực có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

