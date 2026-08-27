Nắng nóng tiếp diễn ở Trung Bộ, có nơi trên 38°C

Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, gần 40°C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/8, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Trung Bộ nắng nóng kéo dài.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, có nơi trên 38°C. Một số nơi ghi nhận mức nhiệt rất cao như Nam Đông (TP Huế) 38,2°C, Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 39,2°C, Quảng Ngãi 39,0°C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 39,8°C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nắng nóng có thể kéo dài đến khoảng ngày 30/8

Dự báo trong hai ngày 27-28/8, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Thời gian nắng nóng tập trung từ 10-17 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/8. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, thời tiết nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng đến sức khỏe khi người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2-4°C so với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.